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Глава ФАС ждет «экономическое чудо» в России в ближайшее шесть лет

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев считает, что реализация реформ в области конкуренции в ближайшие шесть лет позволит произойти в России «экономическому чуду». Об этом он заявил на пресс-конференции.

«У меня есть надежда, что в ближайший президентский цикл наша страна может пойти по пути тех государств, которые удивляли... — Корея, Япония. Если реформы пойдут таким путём, Россия покажет экономическое чудо. Люди, ресурсы и, конечно, высокий уровень образования — все у нас есть, и это позволило бы нам двинуться по пути настоящей рыночной экономики и экономической свободы», — передает его слова агентство RNS.

Артемьев добавил, что параллельно этому должна развиваться и борьба с коррупцией.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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