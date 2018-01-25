Глава ФАС ждет «экономическое чудо» в России в ближайшее шесть лет

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев считает, что реализация реформ в области конкуренции в ближайшие шесть лет позволит произойти в России «экономическому чуду». Об этом он заявил на пресс-конференции.

«У меня есть надежда, что в ближайший президентский цикл наша страна может пойти по пути тех государств, которые удивляли... — Корея, Япония. Если реформы пойдут таким путём, Россия покажет экономическое чудо. Люди, ресурсы и, конечно, высокий уровень образования — все у нас есть, и это позволило бы нам двинуться по пути настоящей рыночной экономики и экономической свободы», — передает его слова агентство RNS.

Артемьев добавил, что параллельно этому должна развиваться и борьба с коррупцией.