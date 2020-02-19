Клерк.Ру
Новости для директора

Реальность и точка: судам неважны «серые» признаки

Суды не спешат применять нормы статьи 54.1 НК РФ. Да, была парочка решений с приятным для бизнесменов исходом, благодаря спасительной новинке. Но в большинстве случаев налогоплательщикам не повезло: суды отклоняют ссылки на применение новых норм.

Читайте подробнее о решениях судов.

Зачем подписываться на блоги компаний

Мы создали раздел «Блоги компаний» для того, чтобы вы могли общаться напрямую с компаниями, которые работают для бухгалтеров.

И если вы не подпишетесь, то в вашу ленту не будут попадать важные статьи для бухгалтеров. Потому что наша редакция обсуждает с блогерами каждый пост, чтобы они были только самыми полезными для вас.

Подписаться можно в этом списке :

 Открыть оригинал изображения (1242x835, 0.5 Мб)

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Люди которым это нравится
Семинары по теме «Налоговые проверки»

Посетить семинар по теме «Налоговые проверки»

Все семинары по теме Налоговые проверки