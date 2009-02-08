Сколько инвестиций можно будет привлечь через краудфандинг

В конце прошлого года началась разработка проекта Федерального закона о краудфандинге.
Накануне готовый проект был опубликован на сайте проектов НПА, а также на сайте ЦБ.
Напомним, краудфандинг – это способ коллективного финансирования.
Закон будет регулировать отношения по привлечению инвестиций коммерческими организациями или индивидуальными предпринимателями с использованием информационных технологий посредством инвестиционных платформ.
Вложение инвестиций посредством инвестиционной платформы может осуществляться путем:
1) предоставления займов;
2) приобретения ценных бумаг;
3) приобретения доли участника в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, доли участника в складочном капитале хозяйственного товарищества или хозяйственного партнерства;
4) приобретения токенов инвестиционного проекта.
Граждане, которые не являются квалифицированными инвесторами и ИП смогут вложить в один проект не более 50 тыс. рублей, а в целом за год во все проекты – не более 500 тыс. рублей.
Общая сумма инвестиций, привлеченных одним лицом с использованием инвестиционных платформ, в течение календарного года не может превышать 200 млн. рублей.
Публичное обсуждение проекта продлится до 21 февраля 2018.