Сколько инвестиций можно будет привлечь через краудфандинг

В конце прошлого года началась разработка проекта Федерального закона о краудфандинге.

Накануне готовый проект был опубликован на сайте проектов НПА, а также на сайте ЦБ.

Напомним, краудфандинг – это способ коллективного финансирования.

Закон будет регулировать отношения по привлечению инвестиций коммерческими организациями или индивидуальными предпринимателями с использованием информационных технологий посредством инвестиционных платформ.

Вложение инвестиций посредством инвестиционной платформы может осуществляться путем:

1) предоставления займов;

2) приобретения ценных бумаг;

3) приобретения доли участника в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, доли участника в складочном капитале хозяйственного товарищества или хозяйственного партнерства;

4) приобретения токенов инвестиционного проекта.

Граждане, которые не являются квалифицированными инвесторами и ИП смогут вложить в один проект не более 50 тыс. рублей, а в целом за год во все проекты – не более 500 тыс. рублей.

Общая сумма инвестиций, привлеченных одним лицом с использованием инвестиционных платформ, в течение календарного года не может превышать 200 млн. рублей.