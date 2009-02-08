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Сколько инвестиций можно будет привлечь через краудфандинг

В конце прошлого года началась разработка проекта Федерального закона о краудфандинге.

Накануне готовый проект был опубликован на сайте проектов НПА, а также на сайте ЦБ.

Напомним, краудфандинг – это способ коллективного финансирования.

Закон будет регулировать отношения по привлечению инвестиций коммерческими организациями или индивидуальными предпринимателями с использованием информационных технологий посредством инвестиционных платформ.

Вложение инвестиций посредством инвестиционной платформы может осуществляться путем:

1) предоставления займов;

 2) приобретения ценных бумаг;

3) приобретения доли участника в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, доли участника в складочном капитале хозяйственного товарищества или хозяйственного партнерства;

4) приобретения токенов инвестиционного проекта.

Граждане, которые не являются квалифицированными инвесторами и ИП смогут вложить в один проект не более 50 тыс. рублей, а в целом за год во все проекты – не более 500 тыс. рублей.

Общая сумма инвестиций, привлеченных одним лицом с использованием инвестиционных платформ, в течение календарного года не может превышать 200 млн. рублей.

Публичное обсуждение проекта продлится до 21 февраля 2018.

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