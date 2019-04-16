Какие пособия и компенсации проиндексируют с 1 февраля

Постановление Правительства от 26.01.2018 № 74 «Об утверждении размера индексации выплат, пособий и компенсаций в 2018 году» официально опубликовано сегодня.
С 1 февраля будут проиндексированы на коэффициент 1,025 выплаты, пособия и компенсации предусмотренные:
Законом Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
- статьей 91 Закона Российской Федерации «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы»;
- статьей 231 Федерального закона «О ветеранах»;
- частью первой статьи 42 Федерального закона «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»;
- частью шестнадцатой статьи 111 и статьей 281 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
- статьями 9 и 10 Федерального закона «О погребении и похоронном деле»;
- статьей 62 Федерального закона «О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы»;
- пунктом 1 статьи 11, пунктами 1 и 12 статьи 12 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»;
- Федеральным законом «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении „Маяк“ и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»;
- частями первой и второй статьи 2 Федерального закона от 12 февраля 2001 г. № 5-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
- Федеральным законом «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне».
Постановление вступит в силу с 1 февраля 2018 года.