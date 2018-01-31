Клерк.Ру
Новости для директора

Сериал «Тотальный контроль-2018». Серия #3 «Шанс разблокировать счет»

Федеральный закон №470-ФЗ от 29 декабря 2017 года дал право нам с вами, физическим и юридическим лицам, бороться с коммерческими банками за наши права.

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Зачем подписываться на блоги компаний

Мы создали раздел «Блоги компаний» для того, чтобы вы могли общаться напрямую с компаниями, которые работают для бухгалтеров.

И если вы не подпишетесь, то в вашу ленту не будут попадать важные статьи для бухгалтеров. Потому что наша редакция обсуждает с блогерами каждый пост, чтобы они были только самыми полезными для вас.

Подписаться можно в этом списке :

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