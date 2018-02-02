Какие сведения отражает ПФР на лицевом счете пенсионеров

На индивидуальном лицевом счете застрахованного лица (ИЛС) отражены все ваши персональные данные: ФИО, дата рождения, СНИЛС, величина индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК), стаж, сведения, на основании которых рассчитывается величина ИПК, наименование страховщика, вариант пенсионного обеспечения в системе ОПС, выбранное лицом 1967 года рождения и моложе. Об этом напомнили в отделении ПФР по Санкт-Петербургу.
У неработающих пенсионеров отражается незначительная часть информации:
-дата назначения пенсии;
-размер страховой пенсии, в том числе размер фиксированной выплаты к страховой пенсии.
Однако, если вы пенсионер и продолжаете работать, в вашем ИЛС зафиксированы следующие сведения за текущий год:
-о суммах выплат (вознаграждений) и начисленных страховых взносов;
-величина индивидуального пенсионного коэффициента;
-продолжительность работы;
-наименование работодателя.
Кроме того, у работающего пенсионера отражено: наименование страховщика пенсионных накоплений, дата назначения пенсии, размер страховой пенсии, в том числе размер фиксированной выплаты к страховой пенсии.
Узнать о сведениях лицевого счета можно на портале госуслуг www.gosuslugi.ru, через «Личный кабинет гражданина» www.es.pfrf.ru, в территориальном органе ПФР или в МФЦ.
Для личного обращения в ПФР или МФЦ, при себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.