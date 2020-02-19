Клерк.Ру
Новости для директора

Лень-матушка как разумная деловая цель

Цель должна оправдывать не только средства, но и налоги. Здоровое желание законно сэкономить на налогах в совокупности с другими экономическими «хотелками» не противоречит Налоговому кодексу. А вот в одиночку налоговая выгода приведет к плачевным последствиям.

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Аноним
, Пенза
Цитата: "на налогах в совокупности с другими экономическими «хотелками» не противоречит Налоговому кодексу. А вот в одиночку налоговая выгода приведет к плачевным последствиям.".

Всё правильно. Сила в Единстве. Только Единение даст возможность противостоять грабительскому налоговому кодексу.
Русская пословица как всегда права: - "Один в поле не воин".
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