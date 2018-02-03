Все больше россиян рассчитывают на рост потребительских цен вблизи 4%, как в пределах года, так и на горизонте трех лет. Об этом свидетельствуют данные опроса ООО «инФОМ», проведенного по заказу Банка России.

В прошлом году инфляция замедлилась до рекордных 2,5%. Это оказывало влияние на инфляционные ожидания граждан и на их оценку темпов роста цен. В итоге оба показателя к концу года опустились до исторических минимумов. При этом разрыв между наблюдаемой и прогнозируемой россиянами на год вперед инфляцией сократился до минимального значения в 1 процентный пункт.

Это может свидетельствовать о том, что все большее число опрошенных осознают замедление темпов инфляции, передает пресс-служба ЦБ.