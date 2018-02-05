Никаких доплат к пенсии за большой стаж не существует

Недостоверная информация о доплате к пенсии за продолжительный стаж появилась в интернете, сетуют в отделении ПФР по Вологодской области. Как сообщают некоторые сайты, за многолетнюю трудовую деятельность (30-40 и более лет) пенсионеру положен перерасчет пенсии с последующей прибавкой.

Между тем действующее пенсионное законодательство не предполагает доплаты к пенсии за стаж.

Весь заработанный к моменту выхода на пенсию стаж учитывается при первоначальном расчете ее размера.

Если пенсионер продолжит работать, то пенсия будет ежегодно увеличиваться с 1 августа с учетом страховых взносов, которые уплачивает работодатель. То есть весь период трудовой деятельности (и до момента назначения пенсии, и после) отражен в размере получаемой выплаты. Не учтенного при назначении или корректировке пенсии стажа нет.

Увеличить ее размер сможет отложенный выход на пенсию. Так, например, при обращении за пенсией через 5 лет после достижения пенсионного возраста фиксированная выплата к пенсии увеличится на 36%, а сама страховая пенсия – на 45%. Если через 10 лет, то фиксированная выплата вырастет в 2,11 раза, а пенсия – в 2,32 раза.

Если пенсия уже назначена, то граждане имеют право отказаться от нее, чтобы через год или несколько лет получать выплату в повышенном размере с премиальными коэффициентами, пояснили в ПФР.