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Готовьтесь к пенсии за 9 месяцев

В целях учета всех пенсионных прав граждан в полном объёме, а также назначения пенсий в установленный пенсионным законодательством срок и обеспечения своевременной их выплаты территориальными органами ПФР проводится заблаговременная работа с документами граждан, выходящих на пенсию в ближайшее время, в том числе и на досрочную пенсию.

Общеустановленный пенсионный возраст в Российской Федерации – 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Заявление о назначении пенсии по старости может быть принято   до наступления пенсионного возраста гражданина, но не ранее чем за месяц. 

Заблаговременная работа с документами проводится за 9 месяцев до месяца возникновения права на страховую пенсию по старости, пояснили в отделении ПФР по Воронежской области.

Для предварительной оценки документов следует обратиться в территориальное Управление ПФР по месту жительства.

На заблаговременную работу необходимо представить следующие документы:

- удостоверяющие личность, возраст, место жительства, принадлежность к гражданству: паспорт гражданина РФ (для граждан РФ), вид на жительство (для иностранных граждан и лиц без гражданства) и др.;

- трудовую книжку или другие документы, подтверждающие периоды работы;

-   справку о среднемесячном заработке за любые 60 месяцев подряд до 1 января 2002г. (ПФР оказывает содействие в запросе указанной справки);

-    свидетельство об изменении фамилии;

-    свидетельства о рождении детей;

- о нетрудоспособных членах семьи; подтверждающие нахождение нетрудоспособных членов семьи на иждивении;

-  подтверждающие стаж на соответствующих видах работ для досрочного назначения страховой пенсии;

-   иные документы в зависимости от вида назначаемой пенсии.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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