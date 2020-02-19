Клерк.Ру
Новости для директора

Управляю. Зависим. И не боюсь (про отвагу и дробление)

Приходилось ли вам встречать предельно открытого и отважного бизнесмена, который без страха расскажет проверяющим и суду всю правду о своей деятельности?

Когда ситуация «пиши-пропало», а он своими чистосердечными признаниями добавляет масло в огонь на радость проверяющим? И выигрывает…

Читайте про очень интересное судебное дело.

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Написать свое мнение
1 мнение
Аватар
Аноним
, Пенза
А кому нужна его правда?
А что такое суд? Шайка черноризцев у который нет ни стыда, ни совести, ни чести.
Не рассказывайте судьям ни чего о себе. Целее будете. И полицаям тоже.
Люди которым это нравится
Семинары по теме «Оптимизация налогообложения»

Посетить семинар по теме «Оптимизация налогообложения»

Все семинары по теме Оптимизация налогообложения