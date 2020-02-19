Управляю. Зависим. И не боюсь (про отвагу и дробление)

Приходилось ли вам встречать предельно открытого и отважного бизнесмена, который без страха расскажет проверяющим и суду всю правду о своей деятельности?

Когда ситуация «пиши-пропало», а он своими чистосердечными признаниями добавляет масло в огонь на радость проверяющим? И выигрывает…

Читайте про очень интересное судебное дело.