Управляю. Зависим. И не боюсь (про отвагу и дробление)

а прожиточный минимум по каждому региону Однако на размер МРОТ это никак не отражается
МРОТ один по стране, а прожиточный минимум по каждому региону
Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Для получения вычета спра...
а то,что я считаюсь работающим пенсионером на 0,5 и з/п 3100-это что благополучие к 11000 тысячам...
что такое налог на движимое имущество? Типа транспортный налог и налог на животных? Это на...
Кто не работает, тот ест.А кто работает, тому некогда есть. работать надо.
Работающий пенсионер платит в ПФР, а индексация ему &nb...
А это с какого перепугу минздрав полез туда куда не надо.За место того, что бы людей лечить...
Необходимо всех чиновников и правительство для профилактики на полгодика посадить на прожиточный ...
А что такое налог на движимое имущество? Типа транспортный налог и налог на животных? Это к...
"Из бюджета воруют" - президент."Главная наша задача пополнить бюджет" - президент.2015 год. Из р...
В стаж не вошло училище ГПТУ.2 года.8474
А что такое налог на движимое имущество? Типа транспортный налог и налог на животных?
А кому нужна его правда?А что такое суд? Шайка черноризцев у который нет ни стыда, ни совести, ни...
Ха! Какой коньяк? Коньяк был при СССР. А сейчас пойло продают под названием - Коньяк.Демокра...
Работающий пенсионер платит в ПФР, а индексация ему &nb...
---12, Вы писали:Грудинин!!!!!!!!!!Путина на пенсию 8500р Какой ещё Грудинино.Люди вы что ох...
Svetishe, Вы писали:ничего не помогло ни проведение, и не один из описанных методов ? ничег...
- Дорогая, к ужину не жди! Мы тут масштабную проверку проводим!... Кто пьяный?!! Грю, проверка у ...
Фишка том,что ФНС не принимает бумажный вариант!У меня письмо ПФ России,не местного даже,гд...
Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Уж не первый год перевожу на карточку со счета ИП на личное п...
печалька, однако, с пенсией-то
А как в связи с этим будут рассматриваться счета, открытые в 2015-2016гг, если об этих счетах не ...
добрый вечер, моя пенсия чуть меньше 9,5 т.руб., а страхового стажа в 2016 году было 35 лет. одна...
А как в связи с этим будут рассматриваться счета, открытые в 2015-2016гг, если об этих счетах не ...
Аноним, Вы писали:Я не понимаю, как достучаться до МинФина, что для уплаты НДФЛ необходимо ввести...
Владимир Путин списал с Киргизии долг на $240 млн. С 2013 года Россия простила Бишкеку долгов поч...
Ребята как сказано выше последний плевок и быстрей бы вы пенсионеры здохли, и пускай со мной кто ...
к кидалову с деньгами прибавится кидалово с адресами Интересно, а какой же адрес будем указ...
Аноним, Вы писали:Не нужный материал, у меня есть сайт, но много лет не используется, даже за хос...
Здравствуйте. ООО на упрощенке ( 6%).Хотим закупить в Беларусии Товары . Продавать его будем в ро...