Почта России пробует инновации. Что теперь будет с посылками и заказными письмами

Во всех отделениях Почты России в Москве клиенты теперь могут получить отправления, не требующие оплаты, с помощью простой электронной подписи. Это позволит сократить в 5 раз сроки выдачи почты и отказаться от необходимости заполнения бумажных извещений, сообщает пресс-служба почтового оператора.

Сервис предоставляется бесплатно на основании заполненной в почтовом отделении регистрационной формы. В ней указываются паспортные данные и номер мобильного телефона клиента. После однократного оформления этого документа клиенту больше не придется заполнять бумажные извещения. Теперь при получении в отделении заказного письма или посылки получателю будет приходить SMS-сообщение с кодом подтверждения, которое ему будет необходимо назвать оператору почтового отделения для получения отправления.

«Мы на протяжении 5 месяцев тестировали новый сервис в 9 отделениях Москвы. Специально делали замеры. Выдача отправления теперь происходит в 5 раз быстрее. Современные технологии позволяют максимально упростить процесс выдачи отправления и избежать заполнения бумаг. Уверены, что нововведение особенно понравится активным пользователям интернет-магазинов», - отметил заместитель генерального директора по посылочному бизнесу Сергей Малышев.

Клиенты Почты России могут отслеживать свои почтовые отправления по трек-номеру в официальном приложении компании. Когда получатель узнает, что его посылка находится в почтовом отделении он может идти туда, не дожидаясь бумажного извещения в почтовом ящике, и показать оператору при получении штриховой код с экрана телефона. Оператор считает сканером трек-номер и выдаст клиенту отправление.