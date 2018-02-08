Посмотрите бесплатный видео-семинар по защите бизнеса

Кто еще не знает, на «Клерке» новый очень полезный блог Центра taxCOACH. Открытый бизнес-курс.

Каждую неделю туда будут выкладывать серии полноценного видеогида по безопасности бизнеса. Там все, что необходимо знать о налоговой оптимизации, защите активов, владельческом контроле и отношениях между собственниками.

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Сегодня вывесили вторую серию «Структурирование и защита бизнеса. Анализируем исходную ситуацию».

И посмотрите первую серию «Налоговые проверки. Банковский и полицейский контроль. Тренды 2018».

Быстро попасть в раздел с видео-курсом можно по кнопке, которая всегда на верхней панеле на «Клерке».