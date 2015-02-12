В России будут повышать финансовую доступность

Банк России разработал проект Стратегии повышения финансовой доступности в России на период 2018–2020 годов.

Цели и приоритетные направления Стратегии основаны на анализе современного состояния финансовой доступности в России. Ряд нерешенных проблем в этой области связан с особенностями страны, включая ее географические и демографические характеристики, экономические условия, а также относительно молодой возраст российского финансового рынка.

Одна из основных целей Стратегии – повышение уровня доступности и качества финансовых услуг для потребителей на отдаленных, малонаселенных и сельских территориях; для групп населения с ограниченным доступом к финансовым услугам (лиц с ограниченными физическими возможностями, пожилых людей, граждан с низким уровнем дохода); для субъектов МСП. Вторая, более общая цель Стратегии – повышение скорости и качества доступа к финансовым услугам для населения, имеющего доступ к интернету.

Для достижения поставленных целей особое внимание в Стратегии уделяется роли цифровых продуктов и услуг, цифровым каналам и инфраструктуре информационно-коммуникационных технологий, взаимодействию финансовых институтов с операторами связи и финансовыми агентами, изучению возможностей использования каналов доставки финансовых услуг на основе спутникового телевидения и других альтернативных технологий. При этом в документе отдельно оговаривается необходимость защиты потребителя от потенциальных рисков, которые несет использование новых финансовых технологий, и указывается, что одним из препятствий в обеспечении финансовой доступности является ментальный барьер, обусловленный недостатком опыта взаимодействия отдельных групп граждан с финансовым сектором.

Также среди ключевых факторов обеспечения финансовой доступности в России разработчики Стратегии называют устранение нормативно-правовых барьеров, анализ законодательных инициатив, которые могут существенно повлиять на уровень доступности тех или иных финансовых услуг, а также совершенствование нормативной базы.

Проект Стратегии принят за основу Советом директоров Банка России и рекомендован для общественного и ведомственного обсуждения. После его завершения и учета поступивших предложений документ будет утвержден Банком России в окончательной редакции, сообщает пресс-служба ЦБ.