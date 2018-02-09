Зарплата россиян должна быть выше, уверены в Минтруде

По словам главы Минтруда Максима Топилина, в России по-прежнему остается нерешенными вопросы заниженной стоимости рабочей силы и высокой дифференциации в зарплатах и доходах в различных секторах экономики и различных квалификациях.

«Когда мы ведем речь о повышении заработной платы, о стоимости труда, мне кажется, здесь еще нельзя сказать о том, что в России рабочая сила стоит столько, сколько она должна стоить», – сказал Максим Топилин на Социальном форуме «Ответственное взаимодействие бизнеса и власти в целях устойчивого социального развития» в рамках Недели российского бизнеса.

«Если мы говорим дальше о повышении производительности труда, об улучшении условий труда – не будет этого происходить, если у нас не будет высокой, достойной цены труда», – отметил Министр. При этом, глава Минтруда России отметил положительную тенденцию в развитии системы квалификаций в стране и подчеркнул, что работник должен стать ключевым ресурсом для работодателя.

Министр также обратил внимание на двухлетнее падение реальных доходов россиян на фоне роста зарплат и высказал предположение, что это может объясняться сокращением теневого сектора экономики.

«В прошлом году реальная зарплата увеличилась больше чем на 3 %, в позапрошлом – на 0,8 %. А реальные доходы и в прошлом году, и в позапрошлом году все равно снизились. Такого никогда не было, обычно все-таки реальная заработная плата, которая составляет подавляющую часть доходов, за собой тянула рост реальных доходов», – заявил Максим Топилин.

Глава Минтруда России предположил, что снижение реальных доходов может быть связано с сокращением объемов теневого сектора экономики, поскольку органы власти, Центробанк предпринимают все более активные действия по легализации трудовых отношений и доходов. Министр также отметил, что «никто из легально ведущих бизнес не заинтересован в том, чтобы это сектор присутствовал, потому что это неравная конкуренция».