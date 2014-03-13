ФТС будет получать данные от торговых площадок о реальной стоимости товаров

Федеральная таможенная служба РФ совместно с Почтой России в этом году запустят эксперимент по автоматизированному взиманию таможенных платежей для трансграничной интернет-торговли, рассказал в интервью РИА Новости первый заместитель руководителя ФТС Руслан Давыдов.

«В этом году мы с Почтой России запустим эксперимент по автоматизированному взиманию платежей. Товары для физических лиц стоимостью свыше 1000 евро, за которые положено уплачивать таможенные платежи, мы будем отслеживать автоматически. Почта будет взаимодействовать с торговыми площадками, в том числе с китайскими, где покупатель заявил реальную стоимость», — сообщил Давыдов.

Он отметил, что «сейчас стоимость отправления нередко заявляется недостоверно, при разбирательстве теряется время, возникает недовольство у потребителя, получение информации о цене покупки с торговой площадки поможет избежать конфликтов».

При этом Давыдов подчеркнул, что «все это нужно делать в автоматическом режиме, у нас сейчас в день приходит практически миллион посылок, их невозможно обрабатывать вручную».