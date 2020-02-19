Клерк.Ру
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Давайте поговорим о схемах?

Что такое «схема»? Толковый словарь под редакцией Д. Н. Ушакова, вторая дефиниция дает следующее определение слову «схема»: «2. Изложение, описание или изображение чего-нибудь в основных, главных, общих чертах». 

Негласный толковый словарь ФНС России изменил определение слова «схема».

Что теперь, по мнению инспекторов, налоговая схема? Читайте новый пост в блогах.

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