Давайте поговорим о схемах?

Что такое «схема»? Толковый словарь под редакцией Д. Н. Ушакова, вторая дефиниция дает следующее определение слову «схема»: «2. Изложение, описание или изображение чего-нибудь в основных, главных, общих чертах».

Негласный толковый словарь ФНС России изменил определение слова «схема».

Что теперь, по мнению инспекторов, налоговая схема? Читайте новый пост в блогах.

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