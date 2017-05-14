В 2017 инфляция в России была супернизкой

Инфляция по итогам 2017 года сложилась на уровне 2,5% (в 2016 г. – 5,4%), что является историческим минимумом с 1991 года.

Такой вывод содержится в докладе Счетной палаты, опубликованном накануне.

Продовольственные товары в 2017 году подорожали на 1,1% (в 2016 - на 4,6%). Наибольший рост цен отмечался на масло сливочное – на 9,6%, молоко и молочную продукцию – на 5,2%, рыбу и морепродукты – на 3,8%, хлеб и хлебобулочные изделия – на 2,7%.

Непродовольственные товары в 2017 году подорожали на 2,8% (в 2016 – на 6,5%). Наибольший рост цен в 2017 году отмечался на подакцизную продукцию: табачные изделия подорожали на 8,6%, бензин автомобильный – на 7,3%, обувь - на 4%, ткани – на 3,7%.

Прирост цен и тарифов на услуги в 2017 году составил 4,4% (в 2016 – 4,9%).

По состоянию на 5 февраля 2018 инфляция с начала года составила 0,4%.