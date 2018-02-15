У вас родился второй ребенок? Посчитайте, имеете ли вы право на выплаты из ПФР

На сайте ПФР появился новый электронный сервис – калькулятор, который поможет определить право на ежемесячную выплату из материнского капитала.

Пользоваться таким калькулятором довольно просто: нужно указать состав семьи, регион проживания и официальные доходы родителей и детей. После этого программа выдаст результат.

Найти калькулятор можно в разделе «Получателям МСК» - «Как получить и потратить материнский (семейный) капитал» – «Как получить ежемесячную выплату» – «Как рассчитывается среднедушевой доход семьи».

Напомним, ежемесячная выплата по линии ПФР полагается только тем нуждающимся семьям, в которых второй ребенок родится или будет усыновлен, начиная с 1 января 2018 года.

При расчёте дохода семьи, полученного за год в денежной форме, учитываются: заработная плата, премии; пенсии, пособия, оплата больничных листов, стипендии, алименты; выплаты пенсионных накоплений правопреемникам; компенсации, выплачиваемые государственным органом или общественным объединением в период исполнения государственных и общественных обязанностей; денежные компенсации и довольствие сотрудникам государственной службы.

Не учитываются: суммы единовременной материальной помощи из федерального бюджета в связи с чрезвычайными происшествиями, доходы от депозитов в банках, от сдачи в аренду жилья и иного имущества.