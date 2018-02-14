Где в России жить хорошо: рейтинг регионов по уровню жизни

Аноним, Вы писали:Как то просрочил сдачу НДС (загулял), вызвали в налоговую, попросили написать о...
.Каждая инспекция обязана вывесить в свободный доступ план документальных проверок Эт...
ИП не вел деятельность и не снялся с учета, но сдавал нулевую отчетность, чтобы избежать 8-ми кра...
Уважаемые бухгалтеры и руководители!Если Вы можете быть подвержены давлению налоговиков,мен...
Как далеки они от народа...
Наши пока нет, но в одном из районов заставляют сдавать подтверждение ОКВЭД через Госуслуги, на б...
Над.К, Вы писали:программа для ТКС 6 000 в год и все отчеты делаются одним пальцем. Это ты ...
программа для ТКС 6 000 в год и все отчеты делаются одним пальцем. Это ты делаешь одним пал...
У песнионеров сейчас в 2018 году прекрасный шанс надовить на государство - выборы и футбол. Придя...
Аноним, Вы писали:А в остальных регионах РФ бедность людей не огорчает? Какая то избр...
Не оскудеет госдума умами во веки вечные. Аминь!
И если по смыслу предложения Титова с концом патента будет автоматически происходить аннулировани...
Хороша трава у автора! Забористая! Помнится когда-то, когда только ввели ПБУ 18/02, смотрел ...
ООО для мелкой торговли открывать - это просто жескач! Господа-советчики, вы с головой дружите во...
Это разве было расследование про действия АСВ? Про расследование ни кто и не говорил.
!То, что Вы советуете, - это около 30 отчётов в год! какой кошмар....программа для ТКС 6 00...
Аноним, Вы писали:А я вот всю жизнь работаю на белой ЗП и достаточно хорошей. Получила в СССР хор...
Ты прикупи грибов у сборщиков да счаз....я ем только то, что собираю лично в глухих м...
Видать, кубышка у госупыря совсем опустела... Интересное мнение - т.е. руководитель государ...
Видать, кубышка у госупыря совсем опустела...
А я в прошлом году при реорганизации пыталась сдать эту форму в ПФР, отбивались руками и ногами.
Опять же по поводу субсидарной ответственности главного бухгалтера, финансового директора, а такж...
Какова периодичность проведение обучения работников по охране труда и проверку знаний по охране т...
сволочи, решают проблемы государства за счет пенсионеров. Позор!
Тема очень интересная, спасибо... Я столкнулся с проблемой, не разобранной тут. В января 2017 неп...
Мы не виноваты, что в 90 начался развал и поножовщина и в 2000 тоже мало что изменилось. Но как в...
Цитата:"Все зависит от того, какие обязанности выполняет бухгалтер на аутсорсинге согласно догово...
Аноним, Вы писали:Появилось сообщение - лицензионное соглашение - согласен/ не согласен. Может, е...
А главный прикол в том, что пока на пенсию соберется сегодняшняя молодежь, которой грех жаловатьс...
Аноним, конечно надо подавать. Она нужна для назначения пенсии. Именно поэтому её и подают р...
Обидно. Что за последние 10 лет в стране изменилось? Наша страна всё больше зависит от иностранны...
..в рознице ип платят налог ЕНВД....от площади торгового зала все зависит!...просто кассов много ...
Автор делая прогноз на будущее не затронул немаловажный аспект. В связи с введением "онлайн-кассы...
Я все расчеты и отчеты делаю в Excel. 1С не доверяю. А ЗУП 3.1 самая убогая программа из тех, кот...
В Сбербанке тоже тот еще бардак с кадровыми документами и лицевыми счетами сотрудников. Сбербанк ...
Наконец-то, а то все контрагенты @нулись со своими адресами