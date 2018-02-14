Где в России жить хорошо: рейтинг регионов по уровню жизни

Эксперты «РИА Рейтинг» составили рейтинг российских регионов по качеству жизни за 2017 год.

При расчете рейтинга проводился анализ 72 показателей, которые объединены в 11 групп, характеризующих основные аспекты качества жизни в регионе: уровень доходов населения; занятость населения и рынок труда; жилищные условия населения; безопасность проживания; демографическая ситуация; экологические и климатические условия; здоровье населения и уровень образования; обеспеченность объектами социальной инфраструктуры; уровень экономического развития; уровень развития малого бизнеса; освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.

Лидеры рейтинга в последние годы не меняются: Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Эта тройка возглавляет рейтинг уже в течение многих лет, имея высокие рейтинговые баллы. И вряд ли в ближайшие годы какой-либо регион вмешается в расстановку сил в этой тройке.

В первую десятку также вошли Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Воронежская область, Липецкая область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Калининградская область. Аутсайдерами рейтинга уже не первый год являются Ингушетия и Тыва.

Среди лидеров по улучшению качества жизни стоит отметить Крым (с 66 на 55 позицию) и Ямало-Ненецкий АО (с 24 на 16 позицию). По падению уровня жизни впереди с большим отрывом Северная Осетия, потерявшая 15 позиций. Орловская область потеряла 8 позиций, Адыгея 7, а Коми 6.