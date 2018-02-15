Клерк.Ру
Новости для директора

Что еще надо учесть перед структурированием бизнеса? Продолжение бесплатного видео-семинара

На «Клерке» новый очень полезный блог Центра taxCOACH. Открытый бизнес-курс.

Каждую неделю туда выкладываютсерии полноценного видеогида по безопасности бизнеса. Там все, что необходимо знать о налоговой оптимизации, защите активов, владельческом контроле и отношениях между собственниками.

Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые посты.

И смотрите серии бесплатно. 

Сегодня вывесили третью серию «Что еще надо учесть перед структурированием бизнеса? Цели собственника».

И еще посмотрите вторую серию «Структурирование и защита бизнеса. Анализируем исходную ситуацию» и первую серию «Налоговые проверки. Банковский и полицейский контроль. Тренды 2018».

Быстро попасть в раздел с видео-курсом можно по кнопке, которая всегда на верхней панеле на «Клерке».

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