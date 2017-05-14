Угроза санкций способствует возврату капитала в Россию

В январе и начале февраля УК «Альфа-капитал» зафиксировала рекордный приток средств клиентов на сумму более 11 млрд руб.

Гендиректор управляющей компании Ирина Кривошеева считает, что это связано с санкционной тематикой, пишут «Ведомости».

По ее словам, иностранные финансовые компании стали задавать все больше вопросов россиянам, причем не только тем, кто находится в санкционном списке.

В этой связи наши граждане задумались о диверсификации своих средств и их возврата в Россию.

Отметим, что о рекордном притоке средств, в основном из Швейцарии, недавно говорили также в Сбербанке.

Напомним, в конце января Минфин США опубликовал список 210 высокопоставленных чиновников и олигархов, по мнению властей США приближенных к Кремлю. Не исключено, что санкции в отношении фигурантов списка начнут вводить в ближайшее время.