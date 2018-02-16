Как предпринимателям помогут подключить кассу и ОФД

Система «Обратное партнерство» оператора фискальных данных «Платформа ОФД» позволяет пользователям кассовой техники, предпринимателям получать оперативное обслуживание и профессиональную поддержку по 54-ФЗ в непосредственной близости от места нахождения бизнеса. Посмотрите подробнее, если вам приходится работать с онлайн-ККТ.

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