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ВТБ купит акции «Магнита»

Группа ВТБ подписала соглашение с владельцем компании «Магнит» Сергеем Галицким о приобретении у него 29,1% пакета акций ритейлера. Сумма сделки составит порядка 138 млрд рублей.

Галицкий остался миноритарным акционером, сохранив всего три процента акций. Одновременно он сложил с себя полномочия генерального директора сети и члена совета директоров компании.

Для закрытия сделки потребуется получение согласования Федеральной Антимонопольной Службы РФ, уточнили в ВТБ.

Андрей Костин, президент-председатель правления банка ВТБ, отметил, что в настоящее время мировой рынок розничной торговли проходит период кардинальной трансформации, вызванной растущими требованиями и предпочтениями потребителей, взаимным проникновением онлайн и офлайн каналов продаж и усилением роли высоких технологий. В России мы видим огромный потенциал для развития этого сегмента, и опираясь на опыт и финансовые ресурсы группы ВТБ, мы планируем вывести компанию «Магнит» на качественно новый уровень своего развития, отметил глава ВТБ.

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