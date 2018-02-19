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Биометрическую систему идентификации личности запустят уже в этом году

С начала июля «Ростелеком» запустит Единую биометрическую систему идентификации личности по голосу и фотографии, заявил вице-президент по развитию компании Александр Айвазов.

Система была создана по инициативе Минсвязи и Центробанка, пишет РИА Новости. Сегодня «Ростелеком» представил ее первую версию. По словам Айвазова, компания начала работу над системой всего полгода назад.

В «Ростелекоме» отметили, что тестирование системы проводят уже более двадцати российских банков. Полный перечень кредитных организаций, которые будут использовать Единую биометрическую систему, сформирует Центробанк. В дальнейшем биометрическая система может применяться в различных отраслях — финансовом секторе, здравоохранении, образовании, ретейле, e-commerce, для получения государственных и муниципальных услуг.

Человеку необходимо будет один раз прийти в любой банк, обладающий правом регистрировать физических лиц в ЕСИА и ЕБС. Банк проведет идентификацию и зарегистрирует клиента в ЕСИА, снимет биометрические образцы (изображение лица и голос) и направит в ЕБС. Связка между системами будет идти по уникальному номеру.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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