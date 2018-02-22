Как пенсионеру, проживающему за границей, открыть счет в российском банке

Одним из способов доставки пенсии гражданину, проживающему за границей (за исключением граждан, которым перевод пенсии, назначенной в рамках международных договоров РФ, осуществляется за границу), является зачисление денежных средств на его счёт, открытый в кредитной организации на территории РФ.

Правило о перечислении средств на счёт кредитной организации, открытый в РФ, распространяется только в отношении лиц, пенсия которым назначена после 1 января 2015 года.

Выплата пенсии лицу, проживающему за границей, оформившему пенсию до 1 января 2015 года и получавшему её путём перевода за РФ, продолжается в прежнем порядке до соответствующего волеизъявления гражданина об организации выплаты на территории РФ.

Для того, чтобы открыть счёт (вклад) в кредитной организации на территории РФ, гражданину необходимо лично либо через официального представителя обратиться в кредитную организацию на территории РФ, в которой он хочет открыть счёт.

Для граждан РФ, постоянно проживающих за пределами РФ, переход с 01.07.2017 года на карты национальной платежной системы «МИР» не обязателен. Для указанной категории граждан возможно обслуживание кредитными организациями на территории РФ с использованием международных платежных систем (например, VISA, Master Card).

Открытие счёта происходит после идентификации клиента или его официального представителя и получением банком всех документов, необходимых для открытия счёта соответствующего вида. При этом кредитным организациям запрещено открывать счета (вклады) физическим лицам без личного присутствия лица, открывающего счет (вклад), либо его представителя.

Такие разъяснения дает ОПФР по Москве и Московской области.