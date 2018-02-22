Какую работу проделывает ПФР, чтобы начислить вам пенсию

Когда приходит время назначения пенсии, мало кто из граждан задумывается о том, какой объем работы нужно для этого выполнить специалистам Пенсионного фонда. Исполняя требования закона, в процессе назначения и выплаты пенсии гражданину они рассматривают все представленные документы, дают полную и всестороннюю оценку содержащимся в них сведениям. Только после этого выносится решение об установлении пенсии.

Исключительно важную роль в процессе назначения пенсий играет программное обеспечение, отметили в ОПФР Еврейской АО.

База ПФР о застрахованных лицах и получателях пенсий и социальных выплат постоянно поддерживается в актуальном состоянии. В 2013 году в Пенсионном фонде началась опытная эксплуатация нового программно-технического комплекса по назначению и выплате пенсий (ПТК «НВП»), единого для специалистов Пенсионного фонда по всей стране. Внедрение нового программного комплекса «Назначение и выплата пенсий» позволяет значительно ускорить процессы назначения пенсий, гарантирует достоверность и учет всех параметров: стажа, страховых взносов, льготных периодов. Важно, что этот комплекс технологически «завязан» на другие программные комплексы Пенсионного фонда. Это обеспечивает полноту и достоверность данных о пенсионных правах граждан и минимизирует их личное участие при оформлении пенсионных выплат.

Пенсионный фонд РФ с 2002 года ведет учет пенсионных прав граждан на их индивидуальных лицевых счетах в системе персонифицированного учета, которая отображает сведения о периодах трудовой деятельности, заработной плате до 01.01.2002 г., суммах начисленных и уплаченных с 2002 г работодателем или лично гражданами страховых взносов. Эта информация отражена на ИЛС застрахованного лица.

Для того чтобы сведения о стаже и заработке за периоды до регистрации гражданина в системе персучета были максимально учтены, территориальными органами ПФР проводилась и проводится заблаговременная работа с гражданами и работодателями по сбору, проверке этих сведений и их отражению на ИЛС.

В рамках этой работы формируются электронные макеты документов будущих пенсионных дел, что в дальнейшем ускоряет процесс назначения пенсий. Необходимая для назначения пенсии информация вводится в ПТК «НВП», который контролирует полноту и правильность ввода информации, а также автоматически выбирает наиболее выгодный вариант расчета размера пенсии или указывает наиболее выгодный вариант пенсионного обеспечения.