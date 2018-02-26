Пенсию могут оформить только по данным ИЛС. Если вы на это согласны

С 11 марта 2017 года были внесены изменения в некоторые приказы Минтруда по вопросам установления страховых пенсий. Соответственно внесены изменения и в Административный регламент предоставления Пенсионным фондом услуги по установлению пенсий.

Об этом напоминает ОПФР по Ярославской области.

Одной из новелл регламента является назначение страховой пенсии, накопительной пенсии с согласия гражданина по имеющимся в распоряжении территориального органа ПФР сведениям индивидуального (персонифицированного) учёта без представления дополнительных сведений о стаже и заработке.

Реализация данного положения возможна только при условии наличия в выписке из ИЛС застрахованного лица всех сведений о стаже, заработной плате и нестраховых периодах, необходимых для определения права на страховую пенсию.

В связи с этим каждый гражданин должен заблаговременно ознакомиться с состоянием своего лицевого счёта.

Полнота лицевого счёта — необходимое условие для назначения пенсий по сведениям ИЛС. В связи с этим специалистами Пенсионного фонда принимаются все усилия, чтобы на лицевом счёте были отражены все пенсионные права гражданина:

продолжается работа по формированию сведений о стаже до даты регистрации гражданина в качестве застрахованного лица;

проводится заблаговременная работа по подготовке документов будущих пенсионеров,

используются сведения, имеющиеся в распоряжении территориальных органов ПФР,

организовано межведомственное электронное взаимодействие, а также электронное взаимодействие со страхователями.

Кроме периодов работы на лицевом счёте застрахованного лица должны быть отражены и так называемые «нестраховые» периоды, основными из которых являются:

периоды прохождения военной службы по призыву;

периоды ухода одного из родителей за каждым ребёнком до достижения им возраста полутора лет;

периоды получения пособия по безработице;

периоды ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за инвалидом I группы, ребёнком-инвалидом или лицом, достигшим возраста 80 лет;

период проживания за границей супругов работников, направленных в дипломатические представительства и консульские учреждения России.

По результатам проведённой работы гражданин знакомится со сведениями, отражёнными в его лицевом счёте, и в случае согласия на назначение страховой пенсии по данным индивидуального (персонифицированного) учёта подаёт согласие.