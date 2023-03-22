За электронную регистрацию бизнеса можно будет не платить госпошлину

Размер государственной пошлины при подаче заявления для государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в электронной форме предлагают снизить до нуля.

Законопроект подготовлен Минфином и опубликован на сайте проектов нормативных актов.

Авторы проекта предлагают не брать госпошлину при госрегистрации юридических лиц и при внесении изменений в учредительные документы, в случае представления документов, необходимых для государственной регистрации в форме электронного документа. Физических лиц же предлагают освобить от пошлины как при регистрации ИП, так и при его «закрытии».

Сейчас размер госпошлины за регистрацию организации составляет 4000 рублей, а регистрация ИП обходится в 800 рублей. При этом будущие индивидуальные предприниматели, уплачивающие госпошлину через портал Госуслуг, платят на 30% меньше — 560 рублей.