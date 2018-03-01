Клерк.Ру
Новости для директора

Идем в банк и сдаем «анализы»

Владимир Туров в своем блоге анализирует новый документ под названием «Об утверждении формы согласия на обработку персональных данных, необходимых для регистрации гражданина Российской Федерации в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме».

Что для нас всех стоит за этим длинным названием?

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Мнения
 
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2 мнения
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Аноним
, Москва
Даже и открывать не хочется ссылку,понятно что туровщина будет запугивать,а спасение это придти на семинар...
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Аноним
, Пенза
Вот интересно, а Туров говорит для чего это делается?
Говорит ли он, О!

Поручение
Правительства РФ от 26 сентября 2005г. № МФ-П9-4838, одобрена на заседании
Правительства РФ от 21 сентября 2006
г. протокол № 33



УТВЕРЖДАЮ



Министр промышленности и энергетики



  Российской Федерации



   В.Б.
Христенко   2007 г.



Стратегия



развития электронной
промышленности России.

на период до 2025 года



Внедрение нанотехнологий должно еще больше расширить глубину ее
проникновения в повседневную жизнь населения. Должна быть обеспечена постоянная
связь каждого индивидуума с глобальными информационно-управляющими сетями типа Internet.



Наноэлектроника будет интегрироваться с биообъектами и обеспечивать
непрерывный контроль за поддержанием их жизнедеятельности, улучшением качества
жизни, и таким образом сокращать социальные расходы государства.



Широкое распространение получат встроенные беспроводные наноэлектронные
устройства, обеспечивающие постоянный контакт человека с окружающей его
интеллектуальной средой, получат распространение средства прямого беспроводного
контакта мозга человека с окружающими его предметами, транспортными средствами
и другими людьми. Тиражи такой продукции превысят миллиарды штук в год из-за ее
повсеместного распространения.


Это так, некоторые выдержки из документа.

А вы не знали, что вы все биообъекты для буржуев? Нет. Не знали. А теперь знаете?


Люди которым это нравится