Идем в банк и сдаем «анализы»

Владимир Туров в своем блоге анализирует новый документ под названием «Об утверждении формы согласия на обработку персональных данных, необходимых для регистрации гражданина Российской Федерации в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме».

Что для нас всех стоит за этим длинным названием?

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