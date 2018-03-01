Женщина-инвалид, у которой ПФР отобрал пенсию, дошла до КС. Что решили судьи?

ПФР неоднократно заявлял, что неправомерно выплаченные пенсии придется вернуть. Однако на днях Конституционный суд принял решение не в пользу ПФР.

В КС обратилась женщина-инвалид, которую заставили вернуть более 400 тыс. выплаченной ей ранее пенсии.

Дело в том, что при установлении ей статуса инвалида II группы в 2009 году в бюро МСЭ были допущены нарушения, в которых нет вины женщины. После обнаружения этих ошибок в 2014 году выданная ей справка об инвалидности была признана недействительной с момента ее выдачи.

А так как пенсия была назначена на основании справки, признанной недействительной, ПФР потребовал от инвалида вернуть всю пенсию и прочие соцвыплаты. Оспорить взыскание «переплат» в судебном порядке ей не удалось.

Отметим, что в 2017 году женщине вновь бессрочно установили II группу инвалидности.

Женщина инвалид обратилась в КС, чтобы оспорить конституционность норм закона о трудовых пенсиях, согласно которым физлица несут ответственность за достоверность сведений, содержащихся в документах, представляемых ими для установления и выплаты трудовой пенсии.

КС в Постановлении №10-П от 26.02.2018 указал – спорные нормы не могут служить основанием для взыскания с гражданина-инвалида спорных сумм в случае, если представленная им для получения названных выплат справка об установлении инвалидности, составленная по результатам медико-социальной экспертизы, признана недействительной вследствие наличия лишь формальных нарушений, допущенных при ее проведении. Рассматривая вопрос о взыскании переплат, суды должны рассмотреть по существу фактические обстоятельства дела, свидетельствующие о наличие или об отсутствии злого умысла в действиях пенсионеров, передает Право.ру.

Таким образом, дело заявительницы подлежит пересмотру.