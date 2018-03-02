Индивидуальным предпринимателям могут запретить торговать пивом

Аноним

Аноним, Вы писали:УВ в автоматическом режиме у нас уже пенсионный сальдо передавал))) ага, а... Путин призвал упростить систему налоговой отчетности для предпринимателей

Аноним

Сделали бы Жигули , чтобы ехали быстро в плазме и невидимо для радаров гаишников «Ночной бухгалтер». Путин: налог на имущество слишком высокий, а отчетность ИП надо отменять

Аноним

Я в шоке,куда катимся. За Путина голосовать,в надежде ,что бы мир сохранить. А уж в стране,терпен... Почём ПФР продает пенсионные баллы и кому выгодно купить себе пенсию

Аноним

http://ru-an.info/новости/налог-на-наше-имущество-незаконен/ Путин поручил сделать расчет налога на имущество физлиц справедливым

Аноним

Аноним, Вы писали:Народ выбрал ! Народу их и убрать . Берданку дать? Собчак пощупай, может у... С 1 февраля 2018 ПФР будет больше платить льготникам. Узнайте, кому и сколько

Аноним

Народ выбрал ! Народу их и убрать . С 1 февраля 2018 ПФР будет больше платить льготникам. Узнайте, кому и сколько

Аноним

Paul56, Вы писали:Самозанятый Игорь Сечин неплохо живет, да и кто его лишит этой занятости - сам ... ФНС создает систему лояльности для самозанятых граждан

Аноним

Lurik, Вы писали:Может сзв-м для начала надо отменить. Посчитать, насколько это отчетность информ... Путин призвал упростить систему налоговой отчетности для предпринимателей

Аноним

Аноним, Вы писали:Мне может кто нибудь объяснить? Если земля в собственности,почему тогда надо пл... Путин поручил сделать расчет налога на имущество физлиц справедливым

Аноним

Тогда да, надо за него голосовать. Если даже отменит - не буду. Страна в коме и ей уже ниче... «Ночной бухгалтер». Путин: налог на имущество слишком высокий, а отчетность ИП надо отменять

бух2007 почему размер макс.пособия 25 138,64? разве не 24 536,57? 24536,57 - это пособие по уходу с... Как отцу ребенка оформить отпуск по уходу

Аноним

А чего Господь говорит по этому поводу? А вот чего. Старое цитируете и чужое, еврейское. Но... Почём ПФР продает пенсионные баллы и кому выгодно купить себе пенсию

Аноним

На минуточку! Никого не смущает, что банк обязан контролировать хозяйственную деятельность клиент... «А вас я попрошу остаться»: что изменится в отказах в банковском обслуживании

Lurik Может сзв-м для начала надо отменить. Посчитать, насколько это отчетность информативна и наскольк... Путин призвал упростить систему налоговой отчетности для предпринимателей

Paul56 Самозанятый Игорь Сечин неплохо живет, да и кто его лишит этой занятости - сам встал на должность... ФНС создает систему лояльности для самозанятых граждан

Аноним

здравствуйте, почему размер макс.пособия 25 138,64?разве не 24 536,57? Как отцу ребенка оформить отпуск по уходу

Аноним

Вот с двумя высшими ничего не поняла в этой статье (??!!) Пенсию могут оформить только по данным ИЛС. Если вы на это согласны

Над.К А просто работать, организовать хоть какое то производство с рабочими местами не пробовали ? &nbs... «Нулевки» по НДС не нравятся налоговым инспекторам

Аноним

Скажите, а где это можно закачать? Что делать, если контрагента признали сомнительным и вас вызывают в налоговую

Аноним

причем гнали брак УМЫШЛЕННО. потому что бабла хотели. Бухгалтеры ностальгируют о зарплатных налогах в СССР

Аноним

Мошенники на Авито! Карта Тинькофф: 5244 6873 7285 9602 ﻿и их мобильный +7 977-144-88... Как можно найти мошенника по номеру карты?

Аноним

Натали Б, Вы писали:У меня одно ООО уже пятый год практически не работает. Сначала разовые сделки... «Нулевки» по НДС не нравятся налоговым инспекторам

Аноним

Регистрировал последний раз в 2014 ООО, не указывал офис, только номер дома, как свидетельстве о ... Топ-10 ошибок при регистрации ООО

Над.К и работают они от жадности О как! Вы не пробовали прожить на пенсию в 8 тыс. рублей? ;) Когда пенсионеры могут лишиться пенсии при устройстве на работу

Аноним

Вы радеете о пенсионерах лучше подумайте о людях среднего возраста ... Когда пенсионеры могут лишиться пенсии при устройстве на работу

Аноним

главный успех кидал, развести красиво, некоторые для своего экстаза трут лапшу часами Путин призвал упростить систему налоговой отчетности для предпринимателей

19_740630 Как только начинают говорить об упрощении отчетности, сразу придумывают еще какие-нибудь отчетные... Путин призвал упростить систему налоговой отчетности для предпринимателей

Аноним

1c сама шпионит за пользователями, видно перехватывают инфо Бухгалтеры обсуждают, как уберечься от мошенничеств через «Банк-Клиент»

Аноним

УВ в автоматическом режиме у нас уже пенсионный сальдо передавал))) Путин призвал упростить систему налоговой отчетности для предпринимателей