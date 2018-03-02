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Индивидуальным предпринимателям могут запретить торговать пивом

Росалкогольрегулирование предлагает запретить индивидуальным предпринимателям торговать пивом, сообщает РИА Новости.

«Предлагаем распространить ЕГАИС на пивоваренную отрасль, а именно — ввести ЕГАИС для пива в рознице. Снизить порог производственных мощностей, для которых разрешено не устанавливать счетчики, с 300 до 215 тысяч декалитров», — сказал Заславский во время во время круглого стола по регулированию оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции в Совете Федерации.

«В целях исключения манипулирования производственными мощностями нормативно закрепить минимальный срок изготовления пива. Ввести полный запрет на торговлю пивоваренной продукцией для индивидуальных предпринимателей», — добавил он.

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