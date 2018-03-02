Индивидуальным предпринимателям могут запретить торговать пивом

опять до 90х недалеко. вот только ради этого.....
За Путина голосовать,в надежде ,что бы мир сохранить. Вы это серьезно? После того, как сегодня на...
Аноним, Вы писали:УВ в автоматическом режиме у нас уже пенсионный сальдо передавал))) ага, а...
Сделали бы Жигули , чтобы ехали быстро в плазме и невидимо для радаров гаишников
Я в шоке,куда катимся. За Путина голосовать,в надежде ,что бы мир сохранить. А уж в стране,терпен...
http://ru-an.info/новости/налог-на-наше-имущество-незаконен/
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Аноним, Вы писали:Народ выбрал ! Народу их и убрать . Берданку дать? Собчак пощупай, может у...
Народ выбрал ! Народу их и убрать .
Paul56, Вы писали:Самозанятый Игорь Сечин неплохо живет, да и кто его лишит этой занятости - сам ...
Lurik, Вы писали:Может сзв-м для начала надо отменить. Посчитать, насколько это отчетность информ...
Аноним, Вы писали:Мне может кто нибудь объяснить? Если земля в собственности,почему тогда надо пл...
Аноним, Вы писали:Тогда да, надо за него голосовать. Если даже отменит - не буду. Страна в ...
Тогда да, надо за него голосовать. Если даже отменит - не буду. Страна в коме и ей уже ниче...
почему размер макс.пособия 25 138,64?
разве не 24 536,57? 24536,57 - это пособие по уходу с...
А чего Господь говорит по этому поводу? А вот чего. Старое цитируете и чужое, еврейское. Но...
На минуточку! Никого не смущает, что банк обязан контролировать хозяйственную деятельность клиент...
Lurik, Вы писали:Может сзв-м для начала надо отменить. Посчитать, насколько это отчетность информ...
Может сзв-м для начала надо отменить. Посчитать, насколько это отчетность информативна и наскольк...
Самозанятый Игорь Сечин неплохо живет, да и кто его лишит этой занятости - сам встал на должность...
здравствуйте, почему размер макс.пособия 25 138,64?разве не 24 536,57?
Вот с двумя высшими ничего не поняла в этой статье (??!!)
А просто работать, организовать хоть какое то производство с рабочими местами не пробовали ? &nbs...
Скажите, а где это можно закачать?
причем гнали брак УМЫШЛЕННО. потому что бабла хотели.
Мошенники на Авито! Карта Тинькофф: 5244 6873 7285 9602 ﻿и их мобильный +7 977-144-88...
Натали Б, Вы писали:У меня одно ООО уже пятый год практически не работает. Сначала разовые сделки...
Регистрировал последний раз в 2014 ООО, не указывал офис, только номер дома, как свидетельстве о ...
и работают они от жадности О как! Вы не пробовали прожить на пенсию в 8 тыс. рублей? ;)
Вы радеете о пенсионерах лучше подумайте о людях среднего возраста ...
главный успех кидал, развести красиво, некоторые для своего экстаза трут лапшу часами
Как только начинают говорить об упрощении отчетности, сразу придумывают еще какие-нибудь отчетные...
1c сама шпионит за пользователями, видно перехватывают инфо
УВ в автоматическом режиме у нас уже пенсионный сальдо передавал)))
Пищать -то пищали , но через 1 год отменили для ИП по вмененке Не отменили, а отодвинули н...