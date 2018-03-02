Топ-6 «особо опасных» отраслей от ЦБ РФ

Владимир Туров анализирует свежую методичку Центробанка.

Какие отрасли первыми попали под раздачу? Какие отрасли, в первую очередь, коммерческие банки будут рассматривать под микроскопом и блокировать счета, если клиент подпадет под все те критерии, которые я перечислил?

Узнайте.

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