Бегство российских денег в офшоры ускорилось в 6 раз

По итогам первого квартала в наиболее популярные у россиян офшоры утекло 17,2 млрд долларов - в 6,3 раза больше, чем за предыдущие три месяца. Такие данные представил в среду ЦБ в отчете о прямых инвестициях из РФ за рубеж.

В пересчете на рубли выведенная сумма - 980,4 млрд рублей - эквивалента 4,3% российского ВВП за первый квартал, который Минфин оценил в 22,35 трлн рублей. Она равна половине нефтегазовых доходов бюджета (1,85 трлн рублей), в 1,4 раза превышает расходы казны на пенсии (690 млрд рублей).

Главным магнитом, притягивающим российские деньги, остается Кипр, куда по итогам квартала было выведено 9,6 млрд долларов. Второй по популярности юрисдикцией остались Британские Виргинские острова: туда ушло 1,9 млрд долларов за квартал (на четверть больше, чем кварталом ранее), а общая сумма инвестиций достигла рекорда с июля 2015 года - 45,6 млрд долларов. До новых исторических максимумов выросли российские вложения в компании, зарегистрированные в Ирландии и Швейцарии (6,7 и 22,6 млрд долларов соответственно) - с января по апрель туда ушло суммарно около 1 млрд долларов. Сумма, выведенная в Гибралтар, за квартал взлетела втрое - с 488 млн до 1,479 млрд долларов, оформив рекорд с 2012 года. Такой же 6-летний максимум обновили российские инвестиции на острове Джерси: 100 млн долларов оттока увеличили их общий объем до 1,1 млрд долларов. Еще 668 млн долларов россияне вложили в компании, зарегистрированные на Каймановых островах, а общая сумма российских капиталов, спрятанных в государстве площадью меньше окружности МКАДа, взлетела в 1,5 раза, до 1,512 млрд долларов. Практически остановился вывод средств в Люксембург (94 млн долларов) и на Бермуды, что, впрочем, было компенсировано новой волной оттока в Нидерланды (1,1 млрд долларов) и на Багамские острова (1,8 млрд долларов).

По данным Национального бюро экономических исследований (NBER) США, в целом по миру в офшорах сосредоточено 8% финансового богатства домохозяйств. Это 10% мирового ВВП, или 5,6 трлн долларов.

Богатейшие россияне, по оценке NBER, держат в офшорах активы на сумму, составляющую 60% российского ВВП. Это почти 60 триллионов рублей или около 1 триллиона долларов по текущему курсу.