Шаг 1. Закрепите правила в документах
Ключевой момент: выплата становится обязательной только если прописана во внутренних документах — в Положении об оплате труда, коллективном или трудовом договоре. С 1 сентября 2025 года вступили в силу поправки к статье 135 ТК: теперь в этих документах нужно прямо прописать все детали. Укажите:
виды премий (в том числе годовую);
размеры (как именно считать: процент от оклада, фиксированная сумма, от среднегодового заработка);
условия начисления (выполнение KPI, отсутствие дисциплинарных взысканий, отработка полного года);
сроки выплаты.
Ознакомьте сотрудников с локальным актом под подпись.
Шаг 2. Оцените основания для выплаты
Даже при прописанных правилах решение принимается по итогам года. Проанализируйте:
финансовые результаты компании (есть ли ресурс на премию);
индивидуальные достижения сотрудников (выполнение планов, перевыполнение KPI);
соблюдение условий из документов (отработал ли человек весь год, не было ли взысканий).
Важное уточнение по взысканиям: если локальный акт разрешает снижать премию из-за дисциплинарного взыскания, это касается только периода, в котором взыскание применили. При этом снижение не должно уменьшать месячную зарплату более чем на 20%.
Шаг 3. Рассчитайте сумму
Нет универсальной формулы — способ закреплен в ваших документах. Вот распространенные варианты с примерами:
Процент от среднегодовой зарплаты.
В компании установили 5%. Сотрудник за год заработал 1 352 670 рублей. Расчет: 1 352 670 × 5% = 67 633,5 рубля.
Фиксированная сумма.
Для рядового персонала — 40 000 рублей, для руководителей — 60 000 рублей.
Процент от оклада с учетом стажа.
При стаде более 3 лет — 50% от оклада, от 5 лет — 75%, более 10 лет — 100%.
С учетом отработанного времени.
Если сотрудник брал отпуск или был на больничном, сумму часто пересчитывают пропорционально. Формула: (Оклад / Количество рабочих дней в году) × Отработанные дни × Коэффициент премирования.
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Шаг 4. Оформите документально
Шаг 5. Выплатите и учтите налоги
Выплату можно произвести из кассы (по ведомостям) или перечислить на банковскую карту.
Налоги в 2026 году: с 13-й зарплаты работодатель как налоговый агент удерживает НДФЛ. Действует прогрессивная шкала: 13% — с дохода до 2,4 млн рублей в год, 15% — с части от 2,4 до 5 млн и т.д.. Кроме того, работодатель начисляет и уплачивает страховые взносы (в пределах единой предельной базы — 2 979 000 рублей на каждого сотрудника; с превышения — по пониженной ставке).
Несколько важных нюансов
Сроки. Закон их не регламентирует. Часто выплату приурочивают к концу декабря или к первым месяцам следующего года, когда подведены итоги. Но срок должен быть закреплен в ваших внутренних документах.
Увольнение. Если сотрудник выполнил все условия для премии до увольнения, судебная практика 2026 года показывает: отказ в выплате могут признать неправомерным.
Кто может не получить. Обычно премию не выплачивают сотрудникам на испытательном сроке, в декретном отпуске, а также тем, кто систематически нарушал дисциплину или не достиг плановых показателей без уважительных причин. Но все зависит от формулировок в ваших документах.
Главное — прозрачность. Четкие правила в документах помогут избежать недопонимания и споров. Если у вас остались вопросы по конкретным формулировкам для Положения или по расчету в вашей ситуации — спрашивайте, разберу детальнее!
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