Шаг 3. Рассчитайте сумму

Нет универсальной формулы — способ закреплен в ваших документах. Вот распространенные варианты с примерами:

Процент от среднегодовой зарплаты.

В компании установили 5%. Сотрудник за год заработал 1 352 670 рублей. Расчет: 1 352 670 × 5% = 67 633,5 рубля.

Фиксированная сумма.

Для рядового персонала — 40 000 рублей, для руководителей — 60 000 рублей.

Процент от оклада с учетом стажа.

При стаде более 3 лет — 50% от оклада, от 5 лет — 75%, более 10 лет — 100%.

С учетом отработанного времени.

Если сотрудник брал отпуск или был на больничном, сумму часто пересчитывают пропорционально. Формула: (Оклад / Количество рабочих дней в году) × Отработанные дни × Коэффициент премирования.