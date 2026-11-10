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Зарплата
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Как выплатить 13-ю зарплату: пошаговый план для работодателя

Как выплатить 13-ю зарплату: пошаговый план для работодателя

«13-я зарплата» — понятие неофициальное. По сути, это годовая премия, и ее выплата — не обязанность, а право работодателя. Но если компания решила ее ввести, важно выстроить четкий процесс, чтобы и сотрудникам было понятно, и у бухгалтерии не возникло сложностей.

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Шаг 1. Закрепите правила в документах

Ключевой момент: выплата становится обязательной только если прописана во внутренних документах — в Положении об оплате труда, коллективном или трудовом договоре. С 1 сентября 2025 года вступили в силу поправки к статье 135 ТК: теперь в этих документах нужно прямо прописать все детали. Укажите:

  • виды премий (в том числе годовую);

  • размеры (как именно считать: процент от оклада, фиксированная сумма, от среднегодового заработка);

  • условия начисления (выполнение KPI, отсутствие дисциплинарных взысканий, отработка полного года);

  • сроки выплаты. 

Ознакомьте сотрудников с локальным актом под подпись. 

Шаг 2. Оцените основания для выплаты

Даже при прописанных правилах решение принимается по итогам года. Проанализируйте:

  • финансовые результаты компании (есть ли ресурс на премию);

  • индивидуальные достижения сотрудников (выполнение планов, перевыполнение KPI);

  • соблюдение условий из документов (отработал ли человек весь год, не было ли взысканий). 

Важное уточнение по взысканиям: если локальный акт разрешает снижать премию из-за дисциплинарного взыскания, это касается только периода, в котором взыскание применили. При этом снижение не должно уменьшать месячную зарплату более чем на 20%. 

Шаг 3. Рассчитайте сумму

Нет универсальной формулы — способ закреплен в ваших документах. Вот распространенные варианты с примерами:

Процент от среднегодовой зарплаты.

В компании установили 5%. Сотрудник за год заработал 1 352 670 рублей. Расчет: 1 352 670 × 5% = 67 633,5 рубля. 

Фиксированная сумма. 

Для рядового персонала — 40 000 рублей, для руководителей — 60 000 рублей. 

Процент от оклада с учетом стажа.

При стаде более 3 лет — 50% от оклада, от 5 лет — 75%, более 10 лет — 100%. 

С учетом отработанного времени. 

Если сотрудник брал отпуск или был на больничном, сумму часто пересчитывают пропорционально. Формула: (Оклад / Количество рабочих дней в году) × Отработанные дни × Коэффициент премирования. 

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Шаг 4. Оформите документально

На основании решения руководитель издает приказ. Можно использовать унифицированные формы Т-11 (для одного сотрудника) или Т-11а (для группы), либо утвержденную в компании самостоятельную форму. С приказом сотрудников знакомят под подпись. 

Шаг 5. Выплатите и учтите налоги

Выплату можно произвести из кассы (по ведомостям) или перечислить на банковскую карту. 

Налоги в 2026 году: с 13-й зарплаты работодатель как налоговый агент удерживает НДФЛ. Действует прогрессивная шкала: 13% — с дохода до 2,4 млн рублей в год, 15% — с части от 2,4 до 5 млн и т.д.. Кроме того, работодатель начисляет и уплачивает страховые взносы (в пределах единой предельной базы — 2 979 000 рублей на каждого сотрудника; с превышения — по пониженной ставке). 

Несколько важных нюансов

  • Сроки. Закон их не регламентирует. Часто выплату приурочивают к концу декабря или к первым месяцам следующего года, когда подведены итоги. Но срок должен быть закреплен в ваших внутренних документах.

  • Увольнение. Если сотрудник выполнил все условия для премии до увольнения, судебная практика 2026 года показывает: отказ в выплате могут признать неправомерным. 

  • Кто может не получить. Обычно премию не выплачивают сотрудникам на испытательном сроке, в декретном отпуске, а также тем, кто систематически нарушал дисциплину или не достиг плановых показателей без уважительных причин. Но все зависит от формулировок в ваших документах. 

Главное — прозрачность. Четкие правила в документах помогут избежать недопонимания и споров. Если у вас остались вопросы по конкретным формулировкам для Положения или по расчету в вашей ситуации — спрашивайте, разберу детальнее!

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