Сроки составления и передачи отчета комиссионером: что изменилось в 2026 году

Как это работает на практике

Когда комиссионер завершает сделку (продает товар, закупает что-то для комитента), он фиксирует все детали: что и когда сделано, какие возникли расходы, какое вознаграждение причитается. К отчету обязательно нужно приложить подтверждающие документы — чеки, акты, счета-фактуры. Это критически важно: без первичных бумаг у комитента не будет оснований принять расходы, а в споре комиссионеру будет сложно доказать свои затраты.

После передачи отчета у комитента есть время на проверку. По статье 999 ГК, если у заказчика есть возражения, он обязан сообщить о них комиссионеру в течение 30 дней с момента получения отчета — если в договоре не прописан другой срок. Если комитент молчит дольше этого периода, отчет автоматически считается принятым. Это важный защитный механизм для комиссионера: он не висит в неопределенности бесконечно.