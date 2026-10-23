Сроки составления и передачи отчета комиссионером: что изменилось в 2026 году

Работа по договору комиссии предполагает, что посредник (комиссионер) после выполнения поручения отчитывается перед заказчиком (комитентом). От этого документа напрямую зависит учет доходов и расходов, а также разрешение возможных споров. Я разобралась, какие правила действуют сейчас, и выделила ключевые моменты, на которые стоит обратить внимание.
Как это работает на практике
Когда комиссионер завершает сделку (продает товар, закупает что-то для комитента), он фиксирует все детали: что и когда сделано, какие возникли расходы, какое вознаграждение причитается. К отчету обязательно нужно приложить подтверждающие документы — чеки, акты, счета-фактуры. Это критически важно: без первичных бумаг у комитента не будет оснований принять расходы, а в споре комиссионеру будет сложно доказать свои затраты.
После передачи отчета у комитента есть время на проверку. По статье 999 ГК, если у заказчика есть возражения, он обязан сообщить о них комиссионеру в течение 30 дней с момента получения отчета — если в договоре не прописан другой срок. Если комитент молчит дольше этого периода, отчет автоматически считается принятым. Это важный защитный механизм для комиссионера: он не висит в неопределенности бесконечно.
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Что нового в 2026 году
Прямых глобальных поправок именно в сроки составления отчета в 2026 году не было. Однако на практике влияние оказали изменения, связанные с цифровизацией и работой на маркетплейсах. Многие площадки (например, Wildberries, Ozon) с начала года стали формировать и передавать комиссионерам отчеты в электронном виде и с более частой периодичностью (иногда еженедельно, а не ежемесячно).
Это ускорило цикл: комиссионеру теперь нужно быстрее сверять данные, формировать свой отчет и передавать его комитенту, чтобы не накапливалась задолженность и не было расхождений в учете.
Еще один практический момент: даже если по договору срок длинный, затягивать с отчетом не стоит. Комитент на основе этих данных отражает доходы и расходы в учете, заявляет вычеты или учитывает затраты при налогообложении. Задержка отчета может сорвать ему отчетность и создать кассовые разрывы.
Практические советы
Пропишите срок в договоре. Чтобы избежать разночтений, четко зафиксируйте в договоре комиссии срок составления и передачи отчета. Это сэкономит время при спорах.
Следите за электронными площадками. Если вы работаете через маркетплейсы, изучите их регламенты: они часто задают свои временные рамки для формирования промежуточных данных, которые затем ложатся в основу отчета комиссионера.
Проверяйте приложения. Убедитесь, что к каждому отчету приложены все необходимые первичные документы — это основа для принятия отчета и корректного учета.
Фиксируйте дату передачи. Сохраняйте доказательства того, когда отчет был передан комитенту (например, отметку о получении, скриншот из системы электронного документооборота). Это пригодится, если возникнет спор о соблюдении сроков.
В целом, правило «30 дней по закону, но договор может изменить» остается главным ориентиром. Главное — не игнорировать этот этап и выстраивать прозрачный процесс, чтобы обе стороны работали без конфликтов.
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