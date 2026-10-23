«Отсрочка замены ККТ в 2026 году: почему сроки сдвинулись и что делать бизнесу»

Что именно изменилось в 2026 году
В этом году требования к работе касс ужесточились сразу по нескольким направлениям — и это напрямую повлияло на сроки замены оборудования.
Мгновенное сканирование маркировки. Теперь нельзя передавать в ОФД обобщенные данные по маркированным товарам: код Data Matrix нужно считывать и отправлять в момент расчета. Если касса или ПО не умеют делать это в реальном времени, техника не соответствует требованиям.
Переход на модуль ПИоТ. Новый модуль проверки маркированных товаров должен заменить старый разрешительный режим (на базе токена X‑API‑KEY). Из‑за того, что производители не успели адаптировать многие модели ККТ, обязательный переход перенесли — работать через X‑API‑KEY разрешено до 1 октября 2026 года. Но готовиться к установке ПИоТ все равно нужно.
Новые форматы чеков и фискальных данных. Чеки теперь обязаны содержать детализацию: наименование товара, количество, цену за единицу. Параллельно идет переход на формат фискальных данных ФФД 1.2 — он лучше совместим с системой маркировки. Если ПО кассы не обновлено, корректные чеки сформировать не получится.
Корректное отражение ставки НДС. С учетом повышения основной ставки НДС до 22% кассовое ПО нужно перепроверить и обновить: ошибки в ставке в чеке — прямой риск претензий со стороны ФНС.
Отсрочка — не про отмену требований, а про техническую готовность. Чаще всего причины такие:
Модель кассы не поддерживает нужные функции (мгновенная маркировка, ФФД 1.2, актуальные ставки НДС).
Нет готового обновления от производителя: ПО дорабатывается, сроки релиза сдвинуты.
Интеграция с «Честным ЗНАКом» и ОФД требует донастройки, а не просто «включить галочку».
Бизнес ждет финальных сроков (например, дедлайна 1 октября по модулю ПИоТ), чтобы не менять оборудование дважды.
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Практический план для бизнеса
Чтобы использовать время отсрочки с пользой, действуйте по этому алгоритму:
Проведите аудит парка ККТ. Составьте список моделей, версий ПО, проверьте, есть ли поддержка маркировки, ФФД 1.2 и новых ставок НДС.
Запросите у поставщика сроки обновлений. Узнайте, будет ли ваша модель доработана под новые требования и когда выйдет нужный релиз.
Оцените необходимость замены. Если доработка невозможна или сроки слишком поздние — заранее подберите альтернативу, которая сразу закрывает все требования 2026 года.
Проверьте интеграцию. Убедитесь, что касса корректно передает данные в ОФД, «Честный ЗНАК» и формирует чеки с нужной детализацией.
Сделайте тестовые продажи. Пробейте несколько чеков, выгрузите фискальные данные и проверьте, нет ли ошибок в обязательных реквизитах.
Зафиксируйте результаты. Сохраните переписку с поставщиком, акты тестирования, скриншоты отчетов — это пригодится при проверке.
На что обратить внимание, чтобы не получить штраф
Чеки должны содержать все обязательные реквизиты и корректную ставку НДС.
Маркированные товары нужно сканировать и передавать коды в момент продажи.
Данные должны уходить в ОФД без задержек и ошибок.
Если вы используете переходный режим (X‑API‑KEY), помните про дедлайн 1 октября — дальше без модуля ПИоТ работать нельзя.
Вывод
Отсрочка в 2026 году — это не освобождение от требований, а дополнительное время на подготовку. Чем раньше вы проведете аудит и согласуете план действий с поставщиком, тем ниже риск штрафов и внеплановых трат. Если не уверены, соответствует ли ваша касса новым правилам, запросите консультацию у технического специалиста или представителя ОФД: они подскажут, какие доработки нужны именно для вашей конфигурации.
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