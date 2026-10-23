«Отсрочка замены ККТ в 2026 году: почему сроки сдвинулись и что делать бизнесу»

В этом году требования к работе касс ужесточились сразу по нескольким направлениям — и это напрямую повлияло на сроки замены оборудования.

Мгновенное сканирование маркировки. Теперь нельзя передавать в ОФД обобщенные данные по маркированным товарам: код Data Matrix нужно считывать и отправлять в момент расчета. Если касса или ПО не умеют делать это в реальном времени, техника не соответствует требованиям.

Переход на модуль ПИоТ. Новый модуль проверки маркированных товаров должен заменить старый разрешительный режим (на базе токена X‑API‑KEY). Из‑за того, что производители не успели адаптировать многие модели ККТ, обязательный переход перенесли — работать через X‑API‑KEY разрешено до 1 октября 2026 года. Но готовиться к установке ПИоТ все равно нужно.

Новые форматы чеков и фискальных данных. Чеки теперь обязаны содержать детализацию: наименование товара, количество, цену за единицу. Параллельно идет переход на формат фискальных данных ФФД 1.2 — он лучше совместим с системой маркировки. Если ПО кассы не обновлено, корректные чеки сформировать не получится.