«Опоздавшая» первичка: как отразить расходы в 2026 году

Теперь к налоговому учету (на примере налога на прибыль)

Здесь действует другое правило: для признания расхода в целях налогообложения первичный документ обязателен (п. 1 ст. 252 НК). По общему правилу расходы отражают в том периоде, к которому они относятся (п. 1 ст. 272 НК).

Что делать, если документ пришел после сдачи декларации?

Вариант 1 (основной). Внести исправления в налоговые регистры за тот период, к которому относятся расходы, скорректировать налоговую базу и подать уточненную декларацию за этот период.

Вариант 2 (альтернативный). Учесть расходы в текущем периоде (когда документ пришел). Но это возможно только при одновременном соблюдении двух условий (п. 1 ст. 54 НК):

неотражение расхода в прошлом периоде привело к переплате налога в том периоде;

на дату подачи декларации за текущий период со дня уплаты налога по декларации с пропущенным расходом не прошло трех лет.

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Практический совет: если вы выбираете вариант с учетом в текущем периоде, убедитесь, что декларация за этот период прибыльная (не убыточная).