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Тест про пояснения к годовой бухгалтерской отчетности

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Мнения
 
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10 мнений
Бестия
Кисуля
, Санкт-Петербург
8 / 10

Бухгалтер-безупречность

Идеально! Поможете мне составить пояснения?

неожиданно )) 
никогда не составляла ранее пояснительную к бухгалтерской отчетности

Клерк
Galina_272013
, Москва
Да, мне тоже понравилось "бухгалтер-безупречность" :)
Две ошибки я все же допустила. Мне понравилось, что можно увидеть правильный ответ и в чем-то, при необходимости, обновить знания. Спасибо!
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Аноним
, Уфа

Бухгалтер-умелец

Вы хорошо знаете законодательство и довольно легко составите Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности

Клерк
sunflower_tk
, Оренбург
Безупречность... Приятно... Пояснения каждый год составляем, но , если честно, от безупречности они далеки. Компенсируется тем, что они на фиг никому не нужны по факту. Максимум, что контролируют - факт их наличия, а внутри хоть рецепты пирогов пиши - не читает никто:)
Клерк
sunflower_tk
, Оренбург

ВВбух, Вы писали:

А вот ни разу в пояснениях не раскрывала зарплату руководителя! И Аудитор - ни гу-гу.

 Такая же ерунда. Да я даже боюсь представить реакцию гендира на такую инфу в отчетности :)))

По факту четких рамок для пояснений нет. Только расплывчатые "существенные условия", поэтому как правило кто во что горазд. За свою практику лишь дважды видела достойные пояснения, такие, как должны быть

Клерк
kovsh
, Санкт-Петербург
Вопрос про зарплату руководителя, кажется, немного не корректен. Вроде в пояснениях нужна информация о структуре ЗПл руководящего состава. Краткосрочные вознаграждения, премии и т.п. 
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