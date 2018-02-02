Тест про пояснения к годовой бухгалтерской отчетности

ИП в 2014-2015г. применял ОСН. С 2016г на УСН доходы. В январе 2018г. налоговики вернули переплач...
Аноним, Вы писали:Обед? выходные? может, ещё и спать по ночам? это точно про какую-то другую спец...
Статья ни о чём. Зачем было присылать рассылку по такому бестолковому поводу?
Скачут замуж и обратно, фамилии меняют - а бух разбирайся с ними. Неправильно это."По квитанции к...
Анализ убедительный, а орфография подводит! Правильно будет "бухгалтеры"
Аноним, Вы писали:Наша благодарность не имеет границ. Теперь можно ни в чем себе не отказывать&nb...
Отправила в ПФР отчет СЗВМ-стаж еще 16 января 2018г. сегодня 02.02.18, до сих пор нет движения, и...
Аноним, Вы писали:Над.К, Вы писали:Есть много других программ, Ага, и приходя на новую раб...
Над.К, Вы писали:большинство пенсионеров имеют левый доход Это где такое "большинство", рас...
Над.К, Вы писали:Есть много других программ, Ага, и приходя на новую работу главный бухгал...
Над.К, Вы писали:"Доходы ИП " нужно писать, по факту так и есть. И не забывать налоги платить сор...
Горели б они в аду со своим формотворчеством...
Получается, если почтой отправляем на 1-го человека, каждый раз нужно флешку вкладывать? Не...
Есть много других программ, Ага, и приходя на новую работу главный бухгалтер должен сносит...
Аноним, Вы писали:А может ли ОФД давать такие сервисы, как например, проверка контрагента на вшив...
natalisa51, Вы писали: Вот по мне лучше заплатить эти 13%, но получить гарантию, что их неза...
Вот интересно, а если мужика поставили на счётчик или требуют выкуп, но получается лучше пусть пр...
Да ! Не смешили-бы людей и не позорились Наверное думают что у нас в стране одн...
Аноним, Вы писали:Обед? выходные? может, ещё и спать по ночам? это точно про какую-то другую спец...
А может ли ОФД давать такие сервисы, как например, проверка контрагента на вшивость?
А мне больше нравится их преувеличенный позитив про пополнение...
бух2007, Вы писали: "система" запомнила адреса сотрудников и брала их не из загружаемого отчета (...
Налоговая забросала требованиями о пояснениях по РСВ. В отчетах все верно. Как идиоты, сидим пише...
Чиновники обсочинялись по отчетам! и СЗВ -М, и СЗВ Стаж. РСВ сдаем в налоговую, она отправляет в ...
Дайте мне справку, что мне нужна справка...
Действительно в интервью изложено то, что уже перетирается целый год и в бухгалтерских СМИ, и на ...
Россия явл. правопреемницей СССР и Российской империи. Твой пафос ты можешь оставить для Нарнии, ...
Волна пошла в интернете. Про этот беспредел начали писать федеральные издания.
Знаю случай из практики: сумму по НДФЛ к возмещению из бюджета (по оплате за лечение-обучен...
Получается, если почтой отправляем на 1-го человека, каждый раз нужно флешку вкладывать?ну в смыс...
Что вы все прилипли к 1С? Есть много других программ, намного дешевле, меньше всяких нахлабучек (...
На самом деле, из него были профинансированы потери путинских приятелей-олигархов, простой ...
Финляндия средняя зарплата 3000 евро .всем безработным пособия 560 евро в месяц это 36000 руб. эт...
Нет слов, что хотят, то и творят. Одним словом -твари.
Половина 2017 года у работающих совместно с нами ИП были аналогичные ситуации. Понаигрались мы с ...
неожиданно ))
никогда не составляла ранее пояснительную к бухгалтерской отчетности
Бухгалтер-умелец
Вы хорошо знаете законодательство и довольно легко составите Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности
ВВбух, Вы писали:
Такая же ерунда. Да я даже боюсь представить реакцию гендира на такую инфу в отчетности ))
По факту четких рамок для пояснений нет. Только расплывчатые "существенные условия", поэтому как правило кто во что горазд. За свою практику лишь дважды видела достойные пояснения, такие, как должны быть