Тест про пояснения к годовой бухгалтерской отчетности

Аноним

Статья ни о чём. Зачем было присылать рассылку по такому бестолковому поводу? Самые частые вопросы про СЗВ-СТАЖ: интервью с заместителем Управляющего Отделением ПФР

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Анализ убедительный, а орфография подводит! Правильно будет "бухгалтеры" Как фирмы по бухгалтерскому аутсорсу сражаются за клиентов и почему проигрывают. Исследование «тайных покупателей»

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Отправила в ПФР отчет СЗВМ-стаж еще 16 января 2018г. сегодня 02.02.18, до сих пор нет движения, и... Самые частые вопросы про СЗВ-СТАЖ: интервью с заместителем Управляющего Отделением ПФР

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Над.К, Вы писали:Есть много других программ, Ага, и приходя на новую работу главный бухгал... Сколько чашек чая можно выпить, дожидаясь загрузки 1С. Спор бухгалтеров

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Горели б они в аду со своим формотворчеством... Самые частые вопросы про СЗВ-СТАЖ: интервью с заместителем Управляющего Отделением ПФР

ПлатформаОФД Аноним, Вы писали:А может ли ОФД давать такие сервисы, как например, проверка контрагента на вшив... Цифровой рубеж ритейла: граница между online и offline размывается

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natalisa51, Вы писали: Вот по мне лучше заплатить эти 13%, но получить гарантию, что их неза... Законопроекты об амнистии капиталов рассмотрят в ускоренном режиме

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Да ! Не смешили-бы людей и не позорились Наверное думают что у нас в стране одн... С 1 февраля 2018 ПФР будет больше платить льготникам. Узнайте, кому и сколько

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Аноним, Вы писали:Обед? выходные? может, ещё и спать по ночам? это точно про какую-то другую спец... Бухгалтер и рутина. Как не погрязнуть в ней и сохранить бодрость духа?

Аноним

А может ли ОФД давать такие сервисы, как например, проверка контрагента на вшивость? Цифровой рубеж ритейла: граница между online и offline размывается

Olle33 А мне больше нравится их преувеличенный позитив про пополнение... Резервный фонд официально прекратил существование

galsira бух2007, Вы писали: "система" запомнила адреса сотрудников и брала их не из загружаемого отчета (... Какая проблема может возникнуть при сдаче уточненки по РСВ через СБИС

Sovynia Налоговая забросала требованиями о пояснениях по РСВ. В отчетах все верно. Как идиоты, сидим пише... Расскажите, если встречались с беспределом в налоговых и фондах

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Чиновники обсочинялись по отчетам! и СЗВ -М, и СЗВ Стаж. РСВ сдаем в налоговую, она отправляет в ... Новую справку 2-НДФЛ надо будет сдавать уже через 10 дней!

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Дайте мне справку, что мне нужна справка... Новую справку 2-НДФЛ надо будет сдавать уже через 10 дней!

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Действительно в интервью изложено то, что уже перетирается целый год и в бухгалтерских СМИ, и на ... Самые частые вопросы про СЗВ-СТАЖ: интервью с заместителем Управляющего Отделением ПФР

Аноним

Россия явл. правопреемницей СССР и Российской империи. Твой пафос ты можешь оставить для Нарнии, ... Должники ссылаются на законы США и «переселяются» в Нарнию, чтобы избежать расплаты

Аноним

Всем не платить! Почему не отменили транспортный налог?

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Волна пошла в интернете. Про этот беспредел начали писать федеральные издания. АСВ требует от ИП вернуть деньги, снятые им с личного счета незадолго до краха банка

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Знаю случай из практики: сумму по НДФЛ к возмещению из бюджета (по оплате за лечение-обучен... Через 6 лет после «закрытия» ИП налоговая пыталась взыскать с него долг по взносам

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Что вы все прилипли к 1С? Есть много других программ, намного дешевле, меньше всяких нахлабучек (... Сколько чашек чая можно выпить, дожидаясь загрузки 1С. Спор бухгалтеров

Аноним

На самом деле, из него были профинансированы потери путинских приятелей-олигархов, простой ... Резервный фонд официально прекратил существование

Аноним

Финляндия средняя зарплата 3000 евро .всем безработным пособия 560 евро в месяц это 36000 руб. эт... Мужчинам-пенсионерам может быть сделан перерасчет пенсии за службу в армии

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