Резервы в бухгалтерском и налоговом учете: табличный справочник

О том, какие бывают резервы в БУ и НУ, зачем и как их создавать и какие из них обязательны, в наших таблицах-руководствах.
Что такое резервы?
Резервы — это запас, который вы заранее создаете, засчет которого потом списываете текущие расходы.
Какие резервы создают в каждом учете?
|Вид резерва
|Бухгалтерский учет
Налоговый учет
На отпуска и вознаграждения по итогам за год
Обязателен, за исключением тех, кто вправе вести упрощенный бухучет (п. 3 ПБУ 8/2010)
Создают добровольно (ст. 324.1 НК РФ)
|По сомнительным долгам
|Обязателен для всех компаний (п. 70 Положения по бухучету, утв. приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н)
|Создают добровольно (п. 3 ст. 266 НК РФ)
|На гарантийный ремонт
|Обязателен, за исключением тех, кто вправе вести упрощенный бухучет (п. 3 ПБУ 8/2010)
|Создают добровольно (ст. 267 НК РФ)
|На ремонт основных средств
|Не создается
|Создают добровольно (п. 3 ст. 260, п. 2 ст. 324 НК РФ)
|Под снижение стоимости ТМЦ
|Обязателен, за исключением тех, кто вправе вести упрощенный бухучет (п. 25 ПБУ 5/01)
|Не создается
|Под обесценение финансовых вложений
|Обязателен, если компания узнала о том, что стоимость вложений существенно снижается (п. 21, 38 ПБУ 19/02). Те, кто вправе вести упрощенный бухучет, вправе не создавать (п. 19 ПБУ 19/02)
|Не создается
|На НИОКР
|Не создается
|Создают добровольно (ст. 267.2 НК РФ)
Как и когда начислять резервы в бухучете?
Резервы на отпуска. Начисляйте ежемесячно в дебет тех же счетов, на которых начисляете зарплату. Когда сотрудник пойдет отдыхать, отпускные и взносы с этих сумм вы спишете за счет резерва.
|Проводка
|Операция
Д 20 (08, 23, 26, 44) — К 96-резерв на оплату отпусков
Начислен резерв на оплату отпусков
Д 96-резерв на оплату отпусков — К 70, 69
Начислены отпускные и страховые взносы за счет резерва
Резерв под снижение стоимости ТМЦ. Начисляйте минимум раз в год — перед составлением годовой отчетности (п. 25 ПБУ 5/01). Проверяете стоимость остатков по дебету счета 10, 41, 43.
|Проводка
|Операция
Д 91 — К 14
Создан (доначислен) резерв под снижение стоимости МПЗ
СТОРНО Д 91 — К 14
Восстановлен резерв по ранее обесцененным МПЗ при их выбытии или при росте рыночной стоимости
|Проводка
|Операция
Д 91 — К 63
Создан резерв по сомнительным долгам
Д 63 — К 62 (60, 76, 58-3)
Безнадежный долг списан за счет резерва
Д 63 — К 91
Восстановлен резерв
Резерв по финвложениям. Проверяйте на обесценение минимум раз в год — перед составлением годовой отчетности (п. 38 ПБУ 19/02).
Д 91 — К 59
Создан резерв под обесценение финансовых вложений
Резерв на гарантийный ремонт. Минимум раз в год. 31 декабря текущего года сделайте отчисления в резерв на следующий год. Расходы в течение года списывайте за счет резерва. Если резерва не хватает, то списывайте затраты в дебет счетов учета расходов.
Проводка
Операция
Д 20 (44) — К 96
Начислен резерв на гарантийный ремонт
Д 96 — К 10 (60, 69, 70)
Затраты на гарантийный ремонт списаны за счет резерва
Д 20 (44) — К 10 (60, 69, 70)
Отражены затраты на гарантийный ремонт в сумме, превышающей резерв
Как показывать резервы в бухгалтерской отчетности?
Вид резерва
Как показать в отчетности
В балансе
В отчете о финансовых результатах
На отпуска и вознаграждения по итогам за год
По строке 1540 «Оценочные обязательства»
По строке 2120, 2210, 2220 или 2350 в зависимости от того, на каком счете начислен резерв
По сомнительным долгам
По строке 1230 или 1240 за минусом резерва
По строке 2350 «Прочие расходы»
На гарантийный ремонт
По строке 1540 «Оценочные обязательства»
Под снижение стоимости ТМЦ
По строке 1210 «Запасы» за минусом резерва (п. 25, 35 ПБУ 4/99)
Под обесценение финансовых вложений
По строке 1170 (по долгосрочным вложениям) или 1240 (по краткосрочным) за минусом резерва
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