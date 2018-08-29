Резервы в бухгалтерском и налоговом учете: табличный справочник

О том, какие бывают резервы в БУ и НУ, зачем и как их создавать и какие из них обязательны, в наших таблицах-руководствах.

Что такое резервы?

Резервы — это запас, который вы заранее создаете, засчет которого потом списываете текущие расходы.

Какие резервы создают в каждом учете?

Вид резерва Бухгалтерский учет Налоговый учет На отпуска и вознаграждения по итогам за год Обязателен, за исключением тех, кто вправе вести упрощенный бухучет (п. 3 ПБУ 8/2010) Создают добровольно (ст. 324.1 НК РФ) По сомнительным долгам Обязателен для всех компаний (п. 70 Положения по бухучету, утв. приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н) Создают добровольно (п. 3 ст. 266 НК РФ) На гарантийный ремонт Обязателен, за исключением тех, кто вправе вести упрощенный бухучет (п. 3 ПБУ 8/2010) Создают добровольно (ст. 267 НК РФ) На ремонт основных средств Не создается Создают добровольно (п. 3 ст. 260, п. 2 ст. 324 НК РФ) Под снижение стоимости ТМЦ Обязателен, за исключением тех, кто вправе вести упрощенный бухучет (п. 25 ПБУ 5/01) Не создается Под обесценение финансовых вложений Обязателен, если компания узнала о том, что стоимость вложений существенно снижается (п. 21, 38 ПБУ 19/02). Те, кто вправе вести упрощенный бухучет, вправе не создавать (п. 19 ПБУ 19/02) Не создается На НИОКР Не создается Создают добровольно (ст. 267.2 НК РФ)

Как и когда начислять резервы в бухучете?

Резервы на отпуска. Начисляйте ежемесячно в дебет тех же счетов, на которых начисляете зарплату. Когда сотрудник пойдет отдыхать, отпускные и взносы с этих сумм вы спишете за счет резерва.

Проводка Операция Д 20 (08, 23, 26, 44) — К 96-резерв на оплату отпусков Начислен резерв на оплату отпусков Д 96-резерв на оплату отпусков — К 70, 69 Начислены отпускные и страховые взносы за счет резерва

Резерв под снижение стоимости ТМЦ. Начисляйте минимум раз в год — перед составлением годовой отчетности (п. 25 ПБУ 5/01). Проверяете стоимость остатков по дебету счета 10, 41, 43.

Проводка Операция Д 91 — К 14 Создан (доначислен) резерв под снижение стоимости МПЗ СТОРНО Д 91 — К 14 Восстановлен резерв по ранее обесцененным МПЗ при их выбытии или при росте рыночной стоимости

Резервы по сомнительным долгам. Резерв создавайте тогда же, когда проводите инвентаризацию задолженности, но не реже раза в год — перед составлением годовой отчетности (п. 70 Резерв создавайте тогда же, когда проводите инвентаризацию задолженности, но не реже раза в год — перед составлением годовой отчетности (п. 70 Положения N 34н ).

Проводка Операция Д 91 — К 63 Создан резерв по сомнительным долгам Д 63 — К 62 (60, 76, 58-3) Безнадежный долг списан за счет резерва Д 63 — К 91 Восстановлен резерв

Резерв по финвложениям. Проверяйте на обесценение минимум раз в год — перед составлением годовой отчетности (п. 38 ПБУ 19/02).

Д 91 — К 59 Создан резерв под обесценение финансовых вложений

Резерв на гарантийный ремонт. Минимум раз в год. 31 декабря текущего года сделайте отчисления в резерв на следующий год. Расходы в течение года списывайте за счет резерва. Если резерва не хватает, то списывайте затраты в дебет счетов учета расходов.

Проводка Операция Д 20 (44) — К 96 Начислен резерв на гарантийный ремонт Д 96 — К 10 (60, 69, 70) Затраты на гарантийный ремонт списаны за счет резерва Д 20 (44) — К 10 (60, 69, 70) Отражены затраты на гарантийный ремонт в сумме, превышающей резерв

Как показывать резервы в бухгалтерской отчетности?