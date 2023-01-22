Аноним

У меня есть знакомый дед он инвалид с детства,ни одного дня не работал,ходячий.Жалко его конечно ... Перерасчет пенсии за детей: кому, когда и сколько

Аноним

Понятно, что Яровая не сама придумала про whatsapp и viber, что сказали, с тем и вышла. Но некото... ТОП-15 самых дурацких законопроектов 2015 года по версии Клерк.Ру

Аноним

Аноним, Вы писали:Совершенно верно ! Идите и голосуйте за ВВП И все пойдем в рост вме... Безработные могут выйти на пенсию досрочно

Над.К sv777, ну Вы хоть в закон сами загляните.Уж сколько лет ПФР такие писульки шлет, уж привыкли все. Сдаем СЗВ-СТАЖ: пройдите тест и помогите Бабе Яге

sv777 Над.К, Вы писали:sv777, ну вот как может быть это законным? Всё, что законно, устанавливает закон... Сдаем СЗВ-СТАЖ: пройдите тест и помогите Бабе Яге

Аноним

sv777, Вы писали:Срок сдачи формы до 1 марта, а ПФР по двум организациям прислала письма, что дол... Сдаем СЗВ-СТАЖ: пройдите тест и помогите Бабе Яге

Аноним

Проверил и что? Весь стаж до 2000 года скрысили. Надо ехать разбираться. 14 ЛЕТ СТАЖА А вы знаете, сколько пенсионных баллов уже заработали?

Над.К sv777, ну вот как может быть это законным? Всё, что законно, устанавливает закон, а не хотелки ва... Сдаем СЗВ-СТАЖ: пройдите тест и помогите Бабе Яге

Аноним

видимо здесь вы тоже "плюсы" искали Новый интерфейс «Сбербанк Бизнес Онлайн» не нравится бухгалтерам

Аноним

вот вас прорвало идите пустырничка выпейте, или валерьяночки. Нашли тоже, из-за чего истерить. ... Новый интерфейс «Сбербанк Бизнес Онлайн» не нравится бухгалтерам

Аноним

41826001182180974182 6001 1821 8097Мошенники с вк! Как можно найти мошенника по номеру карты?

Аноним

Спасибо за ссылку. Зашла, распечатала табличку с 10-ю формами!! , позвонила в статистику, а нам с... Бухгалтеры в шоке: количество отчетов в статистику растет как на дрожжах

sv777 Срок сдачи формы до 1 марта, а ПФР по двум организациям прислала письма, что должны сдать эту фор... Сдаем СЗВ-СТАЖ: пройдите тест и помогите Бабе Яге

Аноним

Мне другое интересно - если в проекте участвовали все, но вклад был разный, соответственно, и воз... Разовая премия: образец приказа

Аноним

Хороший приказ приложен. За хорошую работу над проектом поощряются генеральный директор и главбух... Разовая премия: образец приказа

Аноним

Сколько бы не спорили, а введение баллов - это обман пенсионеров и всех работяг. Когда небыло бал... А вы знаете, сколько пенсионных баллов уже заработали?

Аноним

Совершенно верно ! Идите и голосуйте за ВВП И все пойдем в рост вместе со страной !&n... Безработные могут выйти на пенсию досрочно

Аноним

Аноним, Вы писали:Кас.аппарат Атол 11 Ф мобильный + касса Мой склад 500 руб в месяц за моби... Итоги по онлайн-кассам за 2017 год

Аноним

То есть сэкономили бюджет, так как потратятся только на 1-го ребенка, на второго будет обналичива... Новые пособия на детей и долговая амнистия: обзор изменений

Аноним

Новый формат рекламных статей мне нравится больше старого, и написано повеселее, и в комментариях... Почему бухгалтеры жалуются на сервис «Моё дело»: расследование «Клерка»

Аноним

Ну вот как всегда ..опять нас всех поимели..говорят одно пишут другое в итоге будем выбирать друг... ИПшникам пообещали списать долги по страховым взносам

Аноним

тьей 12 Федерального закона от 28.12.2017 № 436-ФЗ предусмотрено списание недоимки по транс... ИПшникам пообещали списать долги по страховым взносам

Аноним

Аноним, Вы писали:Сейчас звонил в ФССП,по поводу списания страх.взносов ИП-в ответ услышал,если е... Налоговая амнистия: что ожидали и что получили

Аноним

Аноним, видимо вы как раз из тех кто сидит и балоболит по телефону или стоит в пивную в очереди ц... ИПшникам пообещали списать долги по страховым взносам

Аноним

Не беритесь делать то, в чем вы ни капельки не разбираетесь, предоставьте это специалистам, уж по... Отчет субъектов МСП по экологии-2017: когда и как сдавать, и что будет, если не отчитаться

Над.К Складывается впечатление, что человек это писавший ничего не понимает в том, о чем пишет. Вот нап... Почему и когда ФНС убьет онлайн-сервисы по самостоятельному ведению учета

Аноним

ей нужно СНИЛС на новую срочно оформить Форма СЗВ-СТАЖ: как заполнить и сдать новую форму для годовой отчетности в ПФР

Аноним

Добрый день! Интересно, если сотрудница поменяла фамилию, то новую указывать в отчете СЗВ-стаж ил... Форма СЗВ-СТАЖ: как заполнить и сдать новую форму для годовой отчетности в ПФР

Аноним

Марина Алексеевна Сдаем СЗВ-СТАЖ: пройдите тест и помогите Бабе Яге

Аноним

Просто и интересно. Спасибо. Сдаем СЗВ-СТАЖ: пройдите тест и помогите Бабе Яге