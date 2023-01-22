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Клерк
sv777
, Саратов
Срок сдачи формы до 1 марта, а ПФР по двум организациям прислала письма, что должны сдать эту форму одна организация 2 февраля, другая 21 февраля в связи с графиком ПФР.Законно ли это?
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sv777, Вы писали:

Срок сдачи формы до 1 марта, а ПФР по двум организациям прислала письма, что должны сдать эту форму одна организация 2 февраля, другая 21 февраля в связи с графиком ПФР.Законно ли это?

 Это график сдачи отчетности они формируют, а потом письма шлют. Забейте на него. Да и срок сдачи - не позднее 1 марта.

Клерк
sv777
, Саратов

Над.К, Вы писали:

sv777, ну вот как может быть это законным? Всё, что законно, устанавливает закон, а не хотелки вашего ПФР

 

 Это график сдачи отчетности они формируют, а потом письма шлют. Забейте на него. Да и срок сдачи - не позднее 1 марта.

 

     ГУ-УПФР доводит до Вашего сведения, что во исполнение Федеральным
законом от 01.04.1996 г. № 27-ФЗ«Об
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного
страхования» страхователи, осуществляющие прием на работу по трудовому
договору, а также заключающие договоры гражданско-правового характера, на
вознаграждения по которым в соответствии с законодательством РФ начисляются
страховые взносы, обязаны представлять  в
ПФ РФ Сведения о страховом стаже застрахованных лиц (форма СЗВ-СТАЖ).



  В соответствии с графиком представления
отчетности для











(наименование
организации, регистрационный номер)



установлен срок предоставления  20.02.2018  года.



  Дополнительно напоминаем, что за
непредставление страхователем в установленный законодательством срок либо
представление им неполных и (или) недостоверных сведений, предусмотренных п.п. 2 - 2.2 ст. 11 Федерального закона от 01.04.1996 г. № 27-ФЗ, к такому
страхователю применяются финансовые санкции в размере 500 рублей в отношении
каждого застрахованного лица.



  За
несоблюдение страхователем порядка представления сведений в форме электронных
документов в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 01.04.1996 г. №
27-ФЗ, к такому страхователю применяются финансовые санкции в размере 1000
рублей.

Аргументируют свой график законодательством)))

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