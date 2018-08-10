Фильмы про бухгалтеров на «Клерке»: что посмотреть на выходных

Классное кино. Смотрим, а на следующей неделе обмениваемся впечатлениями в комментах.

1. «Хамелеон», 2001, комедия, реж. Франсис Вебер

То, что зритель видит в начале картины, не выходит за рамки привычных представлений об обычных бухгалтерах больших компаний. Живет себе замкнутый и одинокий, слегка занудный, но в целом незаметный и скромный сотрудник фабрики. Но в один момент все в его жизни меняется. «Футляр» открывается, и из «маленького человека» бухгалтер превращается в главного героя. Меняется он сам и отношение к нему окружающих. Несмотря на то, что сюжет крутится вокруг темы нетрадиционной сексуальной ориентации, он лишен пошлости. Поэтому фильм смело рекомендуем к просмотру тем, кто любит европейское кино со смыслом, хороший французский юмор и является поклонником Даниэля Отоя (исполнил роль бухгалтера Франсуа Пиньона) и Жерара Депардье (преобразился в начальника отдела кадров Феликса Сантини).

2. «Продюсеры», 1968, комедия, реж. Мэл Брукс

Скромный на вид и немного истеричный бухгалтер Лео Блум (Джин Уайлдер) становится настоящим спасением для погрязшего в неудачах продюсера бродвейских мюзиклов Макса Бялыстока (Зеро Мостел). Именно он придумывает «беспроигрышную схему», которая поможет обогатиться. Но фильм не был бы комедией, если бы все пошло по плану. Смотреть тем, кто ценит классический американский кинематограф 60-х годов 20 века с отличной актерской игрой, не равнодушен к сатире и хочет взглянуть на театральных продюсеров с вершин бухгалтерского учета. На основе этой картины в 2000-х годах был поставлен мюзикл, а затем выпущен одноименный ремейк, однако с оригиналом сравниться он не смог.

3. «В последний момент», 1995, боевик, триллер, криминал, реж. Джон Бэдэм

Этот фильм не о бухгалтерии, а о скрытых способностях конкретной личности и выборе, который необходимо сделать. Ведь, в принципе, на месте бухгалтера Джина Уотсона (Джони Депп) мог оказаться, кто угодно… Так как у любого человека, независимо от его профессии, есть кто-то, кого он любит и кем дорожит больше всего на свете. Но именно скромного бухгалтера, который в обычной жизни не обидит и мухи, для своих махинаций выбрали злоумышленники. Чтобы спасти дочь, он должен за установленное время убить высокопоставленного чиновника. Рекомендуем смотреть бухгалтерам, мечтающим стать суперменами, а также тем, кто любит динамичные психологические триллеры с захватывающим сюжетом.

4. «Успеть до полуночи», 1988, боевик, триллер, комедия, криминал, приключения

И в этом фильме один из главных героев — тихий и скромный бухгалтер. Да вот незадача — он украл у мафиози пятнадцать миллионов долларов! Естественно, бухгалтер сразу становится интересен многим — бандитам, ФБР, «охотникам за головами». Этот road movie — гремучая смесь сразу из нескольких киножанров: комедии, боевика и триллера. Он не претендует на глубину и не заставляет задуматься о смысле жизни, тем не менее, смотреть его определенно рекомендуем. Хотя бы потому, что помимо известного кинематографического хозяина сенбернара Бетховена Чарльза Гродина в картине играет Роберт де Ниро. А это уже само по себе своеобразный знак качества.

5. Фильмы о Фантоцци

Ни одна подборка фильмов о бухгалтеров не может обойтись без картин об Уго Фантоцци — персонаже, придуманном и сыгранным на экране итальянским комиком, писателем и режиссером Паоло Виладжио. Имя этого незадачливого, но безумно обаятельного героя стало в Италии практически синонимом слова «невезучий». Любой из фильмов этой саги о бухгалтере, полный гротескного юмора и живых эмоций — отличный выбор для просмотра в выходные дни в компании друзей на вечеринке в стиле ретро.



Список фильмов о Фантоцци:

«Фантоцци», 1975, комедия, реж. Лучано Сальче;«Второй трагический Фантоцци», 1976, комедия, реж. Лучано Сальче;

«Фантоцци против всех», 1980, комедия, реж. Нери Паренти, Паоло Вилладжо;

«У Фантоцци опять неприятности», 1983, комедия, реж. Нери Паренти;

«Супер Фантоцци», 1986, комедия, реж. Нери Паренти;

«Фантоцци уходит на пенсию», 1988, комедия, реж. Нери Паренти;

«Фантоцци берет реванш», 1990, комедия, реж. Нери Паренти;

«Фантоцци в раю» 1993, комедия, реж. Нери Паренти;

«Возвращение Фантоцци», 1996, комедия, реж. Нери Паренти;

«Фантоцци 2000 — Клонирование», 1999, комедия, реж. Доменико Саверни.

6. «Уходя-уходи», 1978, комедия, реж. Виктор Трегубович

Советский кинематограф тоже не обошел своим внимание бухгалтеров. Как и зарубежные коллеги, наши режиссеры и сценаристы также представляя их, как правило, скромными и нерешительными работниками, с которым происходят различные нелепые случаи. Таковым является и главный герой и этой картины — Дмитрий Павлович Сулин (Виктор Павлов). Однако однажды ему представится возможность проявить себя. Фильм «цепляет» своей простотой, легкой наивностью и добрым юмором, а также великолепным актерским составом — даже в небольших ролях в картине задействованы легенды отечественного кино! Смотреть тем, кто любит и ценит советскую классику.

7. «Правила съема: Метод Хитча», 2005, мелодрама, комедия, реж. Энди Теннант

В этой картине, конечно, главный герой не бухгалтер, а профессиональный сводник, «доктор-сват», Алекс «Хитч» Хитченс (Уилл Смит). Но именно к нему приходит за помощью и советом робкий и добродушный толстяк Альберт (Кевин Джеймс). А вот он-то как раз бухгалтер. Безнадежно влюбленный бухгалтер. А это уже серьезно! Удастся ли ему при помощи Хитча завоевать даму сердца и стать счастливым? Или дело изначально обречено на провал? Догадаться не трудно, но лучше все-таки увидеть все самим, а не ждать спойлера. Тем более, что эта искренняя и добрая романтическая комедия подойдет как для просмотра парой влюбленных, так и семейного киносеанса — несмотря на провокационное название пошлости в картине нет.

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