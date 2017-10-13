Клерк.Ру
 
0
0

Как переводить первичку на русский, чтобы она подтвердила расходы

13.10.17 08:10
4

Как известно, в силу п. 1 ст. 252 НК РФ расходами для целей налогообложения признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты, осуществленные (понесенные) налогоплательщиком.

Под документально подтвержденными расходами понимаются затраты, подтвержденные документами, оформленными в соответствии с законодательством РФ или обычаями делового оборота, применяемыми в иностранном государстве, на территории которого были произведены эти расходы.

Если документ составлен на иностранном языке, какие требования к его переводу на русский язык должны быть соблюдены, чтобы он смог подтвердить понесенные расходы? Должен ли документ быть переведен дословно? Кто должен осуществлять перевод – специализированная компания или это может сделать сотрудник организации?

Согласно п. 9 Положения по ведению бухгалтерского учета[1] документирование имущества, обязательств и иных фактов хозяйственной деятельности, ведение регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности осуществляются на русском языке. Первичные учетные документы, составленные на иных языках, должны иметь построчный перевод на русский язык.

Это подчеркивают и контролирующие органы: первичные учетные документы, составленные на иных языках, должны иметь построчный перевод на русский язык, поскольку согласно действующему законодательству на территории Российской Федерации официальное делопроизводство ведется на русском языке как государственном (см. Письмо ФНС России от 11.07.2012 №ЕД-4-3/11376@ вместе с Письмом Минфина России от 26.06.2012 № 03‑08‑13).

По данному вопросу см. также Постановление ФАС ДВО от 20.03.2012 №Ф03-912/2012 по делу №А04-4017/2010, где говорится о необходимости построчного перевода составленных на японском языке документов, подтверждающих командировочные расходы.

Как указал ФАС ДВО в Постановлении от 01.07.2011 №Ф03-2632/2011 по делу №А04-4017/2010, именно на налогоплательщике лежит обязанность переводить на русский язык представленные оправдательные документы на иностранном языке, если налоговый орган приостановит проведение выездной налоговой проверки для осуществления такого перевода.

При этом следует учитывать недавнее мнение Минфина, высказанное в Письме от 18.05.2017 № 03‑01‑15/30422, что фирменное наименование товара может не переводиться на русский язык, поскольку при переводе могут быть нарушены права лицензионного правообладателя. Однако тут должно быть соблюдено условие – из совокупных документов (счетов-фактур, накладных, актов приема-передачи товара, приходных ордеров) можно установить факт несения расходов. В письме финансовое ведомство сослалось на пример из арбитражной практики – Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.08.2006 № 17АП-7/06АК по делу №А50-7727/2006-А7.

Отдельного внимания заслуживает Письмо Минфина России от 22.03.2010 № 03‑03‑06/1/168, где говорится следующее. В случае выписки авиабилетов и иных перевозочных документов на английском или ином (кроме русского) языке в обязательном порядке должны быть переведены реквизиты, необходимые для признания расходов для целей налогообложения прибыли. Не требуется перевод иной информации, не имеющей существенного значения для подтверждения произведенных расходов (например, условий применения тарифа, правил авиаперевозки, правил перевозки багажа).

Обратите внимание

Перевод может быть сделан как профессиональным переводчиком, так и специалистами самой организации, на которых возложена данная функция в рамках исполнения должностных обязанностей, в том числе от руки, при этом перевод обеспечивает организация-налогоплательщик (Письмо Минфина России от 22.03.2010 № 03‑03‑06/1/168).

__________________________________

[1] Утверждено Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н.

Стань экспертом
Л. И. Баянова

эксперт журнала «Налог на прибыль: учет доходов и расходов»

Источник: Аюдар Инфо

Все статьи источника

Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.

Мнения
 
Люди которым это нравится
Семинары по теме «Первичные документы»
Бухгалтерские новости
 
Что бухгалтеры делают со счетами от поставщиков
 
Бухгалтерские новости
 
Счет на оплату: хранить или выкинуть
 
Бухгалтеру
 
Сколько хранить первичку: что недавно сказал Минфин
 

Посетить семинар по теме «Первичные документы»

Все семинары по теме Первичные документы
»
Мнения 22
Аноним
Аноним, Вы писали:В Питере сейчас полный аншлаг по этому поводу, бегают пенсионеры от одного окна...
Кому выгоден перерасчет пенсии за периоды ухода за детьми
Аноним
А у нас месяц в Промсвязьбанке деньги держат. Документы им все собрали-и ни от кого ни слова не д...
Счет заблокирован банком: три способа решить проблему. И почему банки готовы «похохотать в суде»
Клерк
inteloffice
Про бухгалтера полностью согласна, особенно если он отличный специалист. Мне тоже почти 50, и я н...
На пенсию не проживешь. Как клерки-пенсионеры ищут работу
Клерк
Захарыч
Давным-давно пора законодательно запретить все эти звонки. Достаточно того, что почта ежедневно з...
Клерков атакуют телефонные спамеры
Аноним
спасибо!!
На связи!
Аноним
Я пока профан в налогах, но моя налоговая 7716 выставила мне в моем лк (яко бы ошибочно, сбой в п...
ИФНС раскрыла еще одну налоговую схему
Аноним
Бухгалтер, мне кажется, всегда востребован. Мелкие фирмы и ИП за небольшую оплату, не особую загр...
На пенсию не проживешь. Как клерки-пенсионеры ищут работу
Аноним
Аноним, Вы писали:Как я это обосновал - объяснять долго. Но вот посмотрим теперь, кто в суде похо...
Счет заблокирован банком: три способа решить проблему. И почему банки готовы «похохотать в суде»
Аноним
Я в 47 ИП открыла. Сейчас бы в своем возрасте (за 50) уже бы точно по специальности не нашла рабо...
На пенсию не проживешь. Как клерки-пенсионеры ищут работу
Аноним
Добрый день, у меня примерно та же история , 20 лет в солидной фирме с высоким темпом работы,но в...
Бухгалтерам пенсионного возраста тоже нужна работа
Клерк
nmy1
Я и не сомневалась, что отклонят. Не вводить же закон против себя любимых. Свой карман ближе к телу.
Не доросли еще: Госдума отклонила все законопроекты о прогрессивной шкале НДФЛ
Клерк
Щекуля
Безобразие! Именно отменой транспортного налога и прикрывались, когда вводили повышенные акцизы. ...
Почему не отменили транспортный налог?
Аноним
Так вроде решается уже вопрос в пользу плательщиков. Посмотрите письма &#8470; БС-4-11/18282@ от ...
ПФР осложнил жизнь предпринимателям: перерасчета фиксированных взносов не будет
Клерк
Gvozdi4ca
потому что или страховка или повышенный % по кредиту
Ипотечники стали активнее страховать свою жизнь
Клерк
Kalita
Аноним, Вы писали:Огромное спасибо Руководителю Клерк.ру и его сотрудникам!!!!Успехов всем и &nbs...
60 комментариев про руководителя «Клерка». И все позитивные. Что случилось?
Клерк
daria-sova
Тоже был опыт нестандартного собеседования в компании, где директор на самом деле в должности "ца...
Молния! Чтобы работать главбухом, надо рассказать про свою недвижимость и соседей
Клерк
Александрвл
Что значит прав,свобод и законных интересов административного истца???
Верховный суд отклонил апелляцию Минфина по делу о книге доходов и расходов ИП на ОСНО
Клерк
id191520580
Аноним, Вы писали:Не новость. Везде  и всюду   молодые и продвинутые ,  работ...
Молодой бухгалтер против главбуха-пенсионерки
Аноним
Они просто убъют малый бизнес!!! А установка онлайн касс под ключ стоит примерно 300 000 тыс.руб.!!!
ФНС озвучила, кто в итоге получит отсрочку по онлайн-ККТ
Аноним
это реальный писец мне тоже заблокировали но смеяться на этот раз буду я, ни рубля этому банку и ...
Счет заблокирован банком: три способа решить проблему. И почему банки готовы «похохотать в суде»
Клерк
Кошки Рyлят
Глава Минфина Антон Силуанов ранее объявил, что на совещании было решено, что государство &l...
В России ограничат сумму покупки криптовалют
Аноним
Мужик с работы сделал перерасчёт и пенсия стала меньше и это не единственный пример. Там жулики с...
ПФР предлагает новый способ обращения за перерасчетом пенсии
Аноним
Над.К, Вы писали:Аноним, Вы не можете оспорить письмо, это не нормативный документ. И практи...
ПФР осложнил жизнь предпринимателям: перерасчета фиксированных взносов не будет
Аноним
СРО-узаконенный метод отъёма денег в строительном бизнесе.
Проблемы с СРО ставят под угрозу строительный бизнес
Аноним
Прежде чем болтать, хоть бы выяснили что такое криптовалюта. Децентрализованная система её выпуск...
В России ограничат сумму покупки криптовалют
Аноним
Огромное спасибо Руководителю Клерк.ру и его сотрудникам!!!!Успехов всем и  процветания! Еди...
60 комментариев про руководителя «Клерка». И все позитивные. Что случилось?
Клерк
id244999085
natalisa51, Вы писали: Мне вот интересно... Если государство считает ,что эта регистрация ну...
В России введут «налог» на домашних животных
Аноним
id244999085, Вы писали:Регистрация так устроен, что не желая морочатся легче стать анонимом. Вот ...
В России введут «налог» на домашних животных
Аноним
Огромное спасибо! Очень благодарна! Много раз выручал Клерк, находила ответы на свои вопросы! Тож...
60 комментариев про руководителя «Клерка». И все позитивные. Что случилось?
Аноним
Секретарь общего собрания фиксирует количество голосов по каждому вопросу, рассмотренному на собр...
Как зарегистрировать ООО: пять шагов
Аноним
Аноним, Вы писали:Сообщается, что налог на содержание кошек составит от 3 до 5 тысяч рублей за од...
В России введут «налог» на домашних животных
Аноним
Я свою справку заламинировал и цепляю на шею на ленте.Отказ от удостоверений был вызван экономией...
Справка заменяет пенсионное удостоверение
Аноним
Что, простите? - батон кефира купить?... В эту саму монету нигде дешевле 5-6 тысяч точно не купите.
Монета в 25 рублей. Онлайн-кассы рассказали, что можно на нее купить
Аноним
В Питере сейчас полный аншлаг по этому поводу, бегают пенсионеры от одного окна к другому, забиты...
Кому выгоден перерасчет пенсии за периоды ухода за детьми
Аноним
Как бы хотелось наших мудрых законодателей посадить на нашу пенсию, это было бы самое достойное д...
Работающие пенсионеры сами сделали свой выбор. Хочешь работать – не жди индексацию