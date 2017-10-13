Налоговый расчет о доходах иностранных компаний за 3 квартал 2017: как заполнить

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Не позднее 28 октября по итогам 3 квартала 2017 года надо представить налоговый расчет о суммах выплаченных иностранным компаниям доходов и удержанных налогов. Нюансы заполнения — в статье.

Налоговые агенты по налогу на прибыль должны составлять налоговый расчет о доходах, выплаченных иностранным организациям (п.4 ст.310 НК РФ). Форма налогового расчета утверждена Приказом ФНС РФ от 02.03.2016 г. №ММВ-7-3/115@ и действует, начиная с отчетности за I квартал 2016 г.

Важно! Налоговый расчет представляется в налоговую инспекцию в те же сроки, что и обычная декларация по налогу на прибыль (п.4 ст.310 НК РФ, Письмо Минфина РФ от 10.10.2016 г. №03-08-05/58776).

По общему правилу, установленному ст.246 НК РФ, иностранные организации, получающие доходы от источников в РФ, признаются налогоплательщиками налога на прибыль организаций.

Напомним, что компания исполняет функции налогового агента по налогу на прибыль, при выплате (п.3 ст. 275, п.4 ст.286 нк рф):

дивидендов другой компании;

доходов иностранной компании, которая не имеет на территории РФ постоянное представительство.

Особенности налогообложения иностранных компаний прописаны в ст.306 - 310, 312 НК РФ.

В том случае если налоговый агент не удержит либо не перечислит налог на прибыль в установленный срок, то налоговики смогут оштрафовать компанию на 20% от суммы, подлежащей удержанию или перечислению (ст.123 НК РФ, Письмо Минфина РФ от 11.11.2016 г. №03-02-08/66026). А за несвоевременное удержание и (или) перечисление налога компании будут начислены пени (п. п.3, 4, 7 ст.75 НК РФ, п.2 Постановления Пленума ВАС от 30.07.2013 г. №57).

На что обратить внимание при заполнении налогового расчета

Порядок заполнения налогового расчета о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов (далее по тексту - Порядок) приведен в Приложении №2 к Приказу ФНС РФ от 02.03.2016 г. №ММВ-7-3/115@.

Налоговый расчет составляется и представляется в налоговую инспекцию в соответствии со ст.80, п.1 ст.289, п.4 ст.310 НК РФ налоговыми агентами по налогу на прибыль организаций, выплачивающими иностранным организациям доходы от источников в РФ (п.1.1 раздела «Общие положения» Порядка).

В Разделе 2 налогового расчета отражается информация о суммах исчисленного и уплаченного в бюджет налога на прибыль организаций нарастающим итогом с начала налогового периода (п.5.1.Порядка).

Важно! Согласно позиции контролирующих органов, в налоговом расчете необходимо указывать доходы, выплаченные иностранной компании, которые освобождены от налогообложения на территории РФ (Письма ФНС РФ от 05.07.2017 г. №СД-4-3/13048@, Минфина РФ от 10.10.2016 г. №03-08-05/58776, от 30.09.2016 г. №03-08-13/56982, Постановление АС Северо-Кавказского округа от 31.03.2016 г. №А53-17372/2015).

Пример

Российская компания выплачивает проценты по договору займа иностранной компании, которая имеет постоянное местонахождение в иностранном государстве.

В соответствии с международным договором с этим государством выплачиваемый доход не облагается налогом на прибыль в РФ.

Доходы от долговых обязательств любого вида, полученные иностранной компанией, не связанные с предпринимательской деятельностью иностранной организации через постоянное представительство в РФ, относятся к доходам иностранной организации от источников в РФ и подлежат обложению налогом, удерживаемым у источника выплаты доходов (пп.3 п.1 ст.309 НК РФ).

При этом налоговым законодательством установлен приоритет норм международного договора РФ, содержащего вопросы, касающиеся налогообложения и сборов, над правилами и нормами, содержащимися в российском законодательстве (ст.7 НК РФ). А поэтому проценты по договору займа не подлежат обложению налогом на прибыль у источника выплаты дохода.

С 1 января 2017 года при применении положений международных договоров РФ иностранная организация помимо подтверждения постоянного местонахождения в государстве, с которым РФ имеет международный договор по вопросам налогообложения, должна представить налоговому агенту, выплачивающему доход, подтверждение, что эта организация имеет фактическое право на получение соответствующего дохода (п.1 ст.312 НК РФ в редакции Федерального закона от 15.02.2016 г. №32-ФЗ, Письмо Минфина РФ от 03.07.2017 г. №03-08-05/41842).

В рассматриваемом примере доходы иностранной компании не облагаются налогом на прибыль, но при этом такие доходы признаются доходами, полученными от источников в РФ.

Несмотря на то, что данный доход не подлежит обложению налогом на прибыль, российская компания обязана предоставить в налоговую инспекцию налоговый расчет о суммах выплаченных иностранной организации доходов.

В строке 070 раздела 3.2 «Ставка налога, в %» налогового расчета проставляется значение «99.99», а строки 080 - 140 не заполняются.

А в случае, если по строке 070 раздела 3.2 указано значение «99.99», то строки 080 - 140 не подлежат заполнению (п.8.7 Порядка).

Если у российской компании - налогового агента не было иных удержаний налога на прибыль с доходов, выплаченных иностранной компании, то в разделе 2 и в разделе 1 ставятся прочерки.

В то же время доходы иностранных организаций, получаемые от выполнения работ и оказания услуг на территории иностранного государства, в соответствии со ст.309 НК РФ, не являются доходами от источников в РФ и могут не отражаться в налоговом расчете.