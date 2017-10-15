Все про НДФЛ 2017-2018: посмотрите видеосеминар

Аноним

Для п.5 нужно подтверждение через пункт 4 ввиду массовости злоупотреблений. Или вы-госорган, реше... Взыскание долга с ООО: пять эффективных способов

Аноним

А если любовник мне каждый месяц кидает деньги , ровно 20 тыщ, у меня что могутпопросить заплатит... Переводы на картсчета физических лиц в бизнесе. Внимание, опасность!

Аноним

Аноним. Я не понимаю, как человек живший при Советской власти мог быть не имущим. У меня муж рабо... Кому ПФР отказал в перерасчете пенсии за детей

Над.К 847,46 рубНу вот кто может знать, как это будет на практике, если нет еще ни нормативной базы, ни... Убить обнал: Минфин придумал эксперимент по уплате НДС покупателями

Аноним

Над.К, Вы писали:У меня собственное металлопроизводство, крайне редко продукцию покупают физики -... При безналичных электронных расчетах применять ККТ нужно с 1 июля 2018

Аноним

Аноним, Вы писали:У нас выборы можно не проводить так как все решают за нас ... Почему не отменили транспортный налог?

Аноним

У меня следующий вопрос. Как это будет выглядеть на практике.Я ИП на УСН приобретаю услугу или то... Убить обнал: Минфин придумал эксперимент по уплате НДС покупателями

Аноним

Аноним, Вы писали:Что за чушь написал минфин? Там вообще отмороженные сидят что ли. Прямым тексто... Как заполнить раздел 3 формы РСВ на уволенных сотрудников

Margoutte Аноним, Вы писали:Они просто убъют малый бизнес!!! А установка онлайн касс под ключ стоит примерн... ФНС озвучила, кто в итоге получит отсрочку по онлайн-ККТ

Аноним

20 лет главбушу, я в облако лично не уйду до последнего. Попробовала и есть одна фирма в облаке -... Пять мифов об аренде 1С в облаке. Почему в отчетную кампанию многие перестают сомневаться

Аноним

Аноним, Вы писали:Ребята надо учиться думать на шаг вперед и отдавать отчет всем своим действиям,... Банк заблокировал счет физлица и требует объяснить, откуда деньги

Аноним

Ну что гниды запрыгали ! Убить обнал: Минфин придумал эксперимент по уплате НДС покупателями

Бюрократ [b]Аноним[/b], да им все равно, им же "бюджет платит". Пока не начнут хлеб, молоко и проч... Кто, кроме налоговиков, станет проверять чеки онлайн-касс

Аноним

Уважаемые Товарищи, Дамы и Господа! Я, Нурматов Тимур В. 1953 г.р., член партии ЕР, отработал в... Правоприменительные аспекты рассмотрения дел, связанных с переселением граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

Аноним

Всё это есть в программе Налогоплательщик. Сроки сдачи отчетности в 3 квартале 2017 года

Аноним

Что значит - редко и мало снимать налички? Перевод на карту (зарплаты, например) - пока еще исклю... Счет заблокирован банком: три способа решить проблему. И почему банки готовы «похохотать в суде»

Аноним

Куда может устроиться пенсионер в деревне или маленьком поселке? Да никуда! Даже если он и ... На пенсию не проживешь. Как клерки-пенсионеры ищут работу

Аноним

Тут по соседству одна недострана так же "злочинну владу" сносила. Ну,а вместе с ней снесли ... Убить обнал: Минфин придумал эксперимент по уплате НДС покупателями

Аноним

Фейк Банк заблокировал счет физлица и требует объяснить, откуда деньги

Аноним

Пошла на пенсию по выслуге,стаж был 30,5 лет,высчитали из него 3 года-по уходу за детьми.Стаж ста... Кому ПФР отказал в перерасчете пенсии за детей

Аноним

Выходное пособие может и не выплачивается, а вот четырёхмесячный заработок выплачивается при увол... Изменение условий служебного контракта

Аноним

Ужасный новый интерфейс сбербанк бизнес онлайн. Не удобный, не понятный. Теперь приходится перево... Новый интерфейс «Сбербанк Бизнес Онлайн» не нравится бухгалтерам

Аноним

Ну и где справедливость? Кто не работал, сейчас за детей надбавку получат. Платить нужно всем жен... Кому ПФР отказал в перерасчете пенсии за детей

Аноним

stam-anna, Вы писали:Писала заявления на уточнения платежа через л/с на сайте ФНС, по не-законно ... Как ПФР и ФНС будут возвращать переплату по взносам

Над.К Не шучу ни разу - гуглите! Нда, кое-кому доступ в Гугл надо бы запрещать )) А то там такой ... Банк заблокировал счет физлица и требует объяснить, откуда деньги

Аноним

Подскажите пожалуйста как составить промежуточный и окончательный ликвидационный баланс ООО, если... Пример заполнения бухгалтерского баланса за 2016 год по упрощенной форме

id244999085 А наличные, готовят к полному уничтожению. Нас и сейчас туда толкают, а потом загонят полностью и... Банк заблокировал счет физлица и требует объяснить, откуда деньги

id244999085 Аноним, Вы писали:Когда клиенты сбербанка будут уходить в другие банки , тогда сбербанк засунет с... Банк заблокировал счет физлица и требует объяснить, откуда деньги

id244999085 Аноним, Вы писали:Они бы с таким усердием контролировали переводы денег в офшоры "дочек" Газпрома... Банк заблокировал счет физлица и требует объяснить, откуда деньги

Аноним

У 100% компаний можно блокировать счета по этим условиям Счет заблокирован банком: три способа решить проблему. И почему банки готовы «похохотать в суде»