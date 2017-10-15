Все про НДФЛ 2017-2018: посмотрите видеосеминар
15.10.17 17:09
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Полноценное пособие про все, что касается работы с НДФЛ в этом году. Лектор остановится и на том, что ждать по НДФЛ в 2018 году.
Лектор: Сагетдинова Эльвира Альбековна,
исполнительный директор ООО «ЛАО «АУДИТ и КОНСАЛТИНГ». Аттестованный аудитор (1997 — аттестат по общему аудиту, 2012 — квалификационный аттестат аудитора). Сертифицированный внутренний аудитор (IIA)MBA в области корпоративных финансов АССА. Практический опыт работы в области учета, налогообложения и аудита — более 20 лет.
Программа семинара:
- Новации 2017 года.
- Что ожидать от 2018 года.
- Льготы и вычеты: теория и сложные случаи из практики.
- Иностранные работники: считаем НДФЛ, сложные случаи из практики.
- Расчет 6-НДФЛ: нюансы заполнения, сложные случаи из практики.
- Текущая судебная практика и позиции проверяющих органов.