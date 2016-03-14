Бухгалтерский и налоговый учет основных средств в НКО

Учет основных средств в некоммерческих организациях имеет свои особенности. И вызывает много вопросов у тех бухгалтеров, кто только начинает работать с НКО. В этом справочном материале мы покажем, как отражать операции в бухгалтерском и налоговом учете при приобретении ОС за счет средств целевого финансирования, а также при их продаже.

Бухгалтерский учет

Отражение операций по приобретению ОС в НКО отражается также, как и у коммерческих организаций. За исключением одного нюанса - НДС включается в стоимость как невозмещаемый налог. Впрочем, у коммерческих организаций, применяющих УСН, приобретение ОС отражается таким же образом.

Приобретение ОС

Дебет Кредит Комментарий 60 51 оплачено ОС 08 60 получено ОС 19 −1 60 сумма НДС, уплаченная поставщику ОС 08 19 −1 НДС включен в стоимость ОС как невозмещаемый налог (ПБУ 6/01, п.8) 01 08 ОС принято к учету

Поскольку ОС приобретается за счет целевых средств, оно должно быть отражено по 86 счету. Есть два варианта:

Вариант 1

Дебет Кредит Комментарий 86 83 Этот вариант рекомендован Минфином (правда, в ответах на частные запросы)

Вариант 2

Дебет Кредит Комментарий 86 86 −9 субсчет 9 «целевые поступления, использованные на приобретение основных средств»

Выбранный вами вариант должен быть закреплен в учетной политике организации.

Износ

Амортизация по основным средствам у НКО не начисляется, вместо неё ежемесячно начисляется износ на забалансовом счете 010. Даже если основное средство приобретено за счет средств от предпринимательской деятельности, в бухгалтерском учете амортизация на него не начисляется, потому что такие условия указаны в ПБУ 6/01.

Продажа ОС

В случае продажи ОС, приобретенного за счет целевых средств, есть четыре варианта отражения связанных с продажей операций. Какой из них правильный — предмет споров специалистов по НКО.

1. Вариант для тех, кто выбрал вариант 1 при покупке ОС, т.е. сделал проводку Дт 86 — Кт 83 .

Дебет Кредит Комментарий 76 91 −1 (1) задолженность покупателя за ОС 91 −3 68 (2) начислен НДС (плательщиками НДС) 01 −2 01 −1 (3) ОС к выбытию 91 −2 01 −2 (4) списание первоначальной стоимости ОС 51 76 (5) оплачено ОС покупателем 91 −9 99 (6) финансовый результат 010 (7) списана сумма износа 86 83 (8) красное сторно, восстановление источника финансирования по приобретенному ОС

2. Вариант тоже для тех, кто выбрал 1 вариант при покупке ОС:

Дебет Кредит Комментарий 76 91 −1 (1) задолженность покупателя за ОС 91 −3 68 (2) начислен НДС (плательщиками НДС) 01 −2 01 −1 (3) ОС к выбытию 83 01 −2 (4) списание первоначальной стоимости ОС 91 −9 99 (5) финансовый результат 010 (6) списана сумма износа

3. Вариант для тех, кто выбрал 2 вариант при покупке ОС:

Проводки с (1) по (7) одинаковы с вариантом 1.

Дебет Кредит Комментарий 86 −9 86 (8) восстановление источника финансирования по приобретенному ОС

4. Вариант для тех, кто выбрал 2 вариант при покупке ОС:

Проводки (1)—(3), (5) и (6) те же что и в варианте 2.

Дебет Кредит Комментарий 86 −9 01 −2 (4) списание первоначальной стоимости ОС

Налоговый учет

Основные средства, приобретенные за счет целевого финансирования, не являются амортизируемым имуществом (ст.256 п.2. пп.2 НК). НДС по таким основным средствам включается в стоимость ОС (ст.170 п.2 пп.1 НК)

Налог на прибыль

При продаже основных средств, приобретенных за счет целевого финансирования, облагается налогом на прибыль вся сумма, полученная от продажи ОС. Ведь расходов по приобретению ОС организация не понесла. Кроме того, нет и начисленной амортизации, поэтому и уменьшить доходы согласно п.1 пп.1 ст.268 Налогового кодекса организации права не имеет.

НДС

Как было написано выше, при приобретении ОС за счет целевого финансирования, некоммерческая организация НДС к вычету не ставит, и сумма НДС включается в стоимость ОС. Согласно п.3 ст.154 НК при реализации имущества, подлежащего учету по стоимости с учетом уплаченного при приобретении НДС, налоговая база определяется как разница между ценой реализуемого имущества с учетом НДС и стоимостью реализуемого имущества. Налоговая ставка в данном случае определяется согласно п.4 ст.164 НК (18/(100+18)х100)