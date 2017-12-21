Как заполнить платежку на налоги и взносы: гид по основным полям

Инструкция, как не ошибиться с заполнением полей платежного поручения по налогам и взносам, в которых чаще всего допускают ошибки.

С 04.02.2014 заполнение «бюджетных» полей платежного поручения регулируется приказом Минфина России от 12.11.2013 № 107н «Об утверждении Правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации».

Вот как выглядит сейчас платежка.

Поле 101. Статус плательщика

Поле «Статус плательщика» предназначено в основном для целей финансовой статистики.

Это поле является весьма важным с технической точки зрения: именно это поле определяет, является ли платежное поручение бюджетным.

Если в поле «Статус плательщика» указано значение, то банки обязаны проверить, что поля 102–110 заполнены (поэтому неиспользуемые поля должны быть заполнены цифрой " 0 «).

Если платите не в бюджет, то окошко оставляете пустым.

Код Значение 01 налогоплательщик (плательщик сборов, страховых взносов и иных платежей, администрируемых налоговыми органами) — юридическое лицо; 02 налоговый агент; 03 организация федеральной почтовой связи, составившая распоряжение о переводе денежных средств по каждому платежу физического лица, за исключением уплаты таможенных платежей; 04 налоговый орган; 05 Федеральная служба судебных приставов и ее территориальные органы; 06 участник внешнеэкономической деятельности — юридическое лицо, за исключением получателя международного почтового отправления; 07 таможенный орган; 08 плательщик — юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, нотариус, занимающийся частной практикой, адвокат, учредивший адвокатский кабинет, глава крестьянского (фермерского) хозяйства, осуществляющие перевод денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации (за исключением налогов, сборов, страховых взносов и иных платежей, администрируемых налоговыми органами); 09 налогоплательщик (плательщик сборов, страховых взносов и иных платежей, администрируемых налоговыми органами) — индивидуальный предприниматель; 10 налогоплательщик (плательщик сборов, страховых взносов и иных платежей, администрируемых налоговыми органами) — нотариус, занимающийся частной практикой; 11 налогоплательщик (плательщик сборов, страховых взносов и иных платежей, администрируемых налоговыми органами) — адвокат, учредивший адвокатский кабинет; 12 налогоплательщик (плательщик сборов, страховых взносов и иных платежей, администрируемых налоговыми органами) — глава крестьянского (фермерского) хозяйства; 13 налогоплательщик (плательщик сборов, за совершение налоговыми органами юридически значимых действий, страховых взносов и иных платежей, администрируемых налоговыми органами) — физическое лицо; 15 кредитная организация (филиал кредитной организации), платежный агент, организация федеральной почтовой связи, составившие платежное поручение на общую сумму с реестром на перевод денежных средств, принятых от плательщиков — физических лиц; 16 участник внешнеэкономической деятельности — физическое лицо, 17 участник внешнеэкономической деятельности — индивидуальный предприниматель; 18 плательщик таможенных платежей, не являющийся декларантом, на которого законодательством Российской Федерации возложена обязанность по уплате таможенных платежей; 19 организации и их филиалы (далее — организации), составившие распоряжение о переводе денежных средств, удержанных из заработной платы (дохода) должника — физического лица в счет погашения задолженности по платежам в бюджетную систему Российской Федерации на основании исполнительного документа, направленного в организацию в установленном порядке; 20 кредитная организация (филиал кредитной организации), платежный агент, составившие распоряжение о переводе денежных средств по каждому платежу физического лица; 21 ответственный участник консолидированной группы налогоплательщиков; 22 участник консолидированной группы налогоплательщиков; 23 Фонд социального страхования Российской Федерации; 24 плательщик — физическое лицо, осуществляющее перевод денежных средств в уплату сборов, страховых взносов, администрируемых Фондом социального страхования Российской Федерации, и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации (за исключением сборов за совершение налоговыми органами юридически значимых действий и иных платежей, администрируемых налоговыми и таможенными органами); 25 банки-гаранты, составившие распоряжение о переводе денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации при возврате налога на добавленную стоимость, излишне полученной налогоплательщиком (зачтенной ему) в заявительном порядке, а также при уплате акцизов, исчисленных по операциям реализации подакцизных товаров за пределы территории Российской Федерации, и акцизов по алкогольной и (или) подакцизной спиртосодержащей продукции; 26 учредители (участники) должника, собственники имущества должника — унитарного предприятия или третьи лица, составившие распоряжение о переводе денежных средств на погашение требований к должнику по уплате обязательных платежей, включенных в реестр требований кредиторов, в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве 27 кредитные организации (филиалы кредитных организаций), составившие распоряжение о переводе денежных средств, перечисленных из бюджетной системы Российской Федерации, не зачисленных получателю и подлежащих возврату в бюджетную систему Российской Федерации; 28 участник внешнеэкономической деятельности — получатель международного почтового отправления.

Поле 104. Код бюджетной классификации (КБК)

Поле «Код бюджетной классификации» является главным для определения назначения платежа в бюджет. Код состоит из 20 цифр. Перечни КБК на каждый год можно найти у нас на сайте в разделе Инструменты.

Значения КБК являются едиными для всей территории страны, если у вашего предприятия есть подразделения в разных регионах, то для одинаковых налогов вы будете указывать одинаковые КБК.

Поле 105. Код ОКТМО

Поле «Код ОКТМО» (ранее в этом поле указывался код ОКАТО) содержит код, присвоенный территории, на которой мобилизуются денежные средства от уплаты налога, сбора и иного платежа. Если платеж производится на основании декларации, то код ОКТМО в декларации должен совпадать с кодом в поручении. Коды ОКТМО устанавливаются не только для собственно муниципальных образований, им соответствуют:

муниципальные образования;

межселенные территории (т. е. территории, не входящие в состав городских и сельских поселений)

отдельные населенные пункты, входящие в состав поселения.

Поле 106. Показатель основания платежа

Это поле, наряду с еще несколькими полями, предназначено для идентификации назначения платежа. Поле кодируется двумя символами:

Код Значение ТП платежи текущего года; ЗД добровольное погашение задолженности но истекшим налоговым, расчетным (отчетным) периодам при отсутствии требования налогового органа об уплате налогов (сборов, страховых взносов); БФ текущий платеж физического лица — клиента банка (владельца счета), уплачиваемый со своего банковского счета; ТР погашение задолженности по требованию налогового органа об уплате налогов (сборов, страховых взносов); РС погашение рассроченной задолженности; ОТ погашение отсроченной задолженности; РТ погашение реструктурируемой задолженности; ПБ погашение должником задолженности в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве; ПР погашение задолженности, приостановленной к взысканию; АП погашение задолженности по акту проверки; АР погашение задолженности по исполнительному документу; ИН погашение инвестиционного налогового кредита; ТЛ погашение учредителем (участником) должника, собственником имущества должника — унитарного предприятия или третьим лицом задолженности в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве; ЗТ погашение текущей задолженности в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве.

В случае указания в реквизите «106» распоряжения о переводе денежных средств значения ноль («0») налоговые органы при невозможности однозначно идентифицировать платеж самостоятельно относят поступившие денежные средства к одному из указанных выше оснований платежа, руководствуясь законодательством о налогах и сборах

Поле 107. Показатель налогового периода

Поле «Показатель налогового периода» состоит из 10 знаков (включая точки-разделители). Значение поля зависит от содержимого поля 106 «Основание платежа»:

Поле

106 Значение Разряды поля 1−2 3 4−5 6 7−10 ТП

или

ЗД

или

БФ месячные платежи МС . номер месяца ( 01−12 ) . год квартальные платежи KB . номер квартала ( 01−04 ) . год полугодовые платежи ПЛ . номер полугодия ( 01−02 ) . год годовые платежи ГД . 00 . год налог, уплачиваемый годовыми платежами по нескольким установленным законодательством срокам срок платежа ( ЧЧ.ММ.ГГГГ ) ТР срок уплаты, установленный в требовании налогового органа об уплате налогов (сборов) срок ( ЧЧ.ММ.ГГГГ ) PC дата уплаты части рассроченной суммы налога в соответствии с установленным графиком рассрочки дата ( ЧЧ.ММ.ГГГГ ) ОТ дата завершения отсрочки дата ( ЧЧ.ММ.ГГГГ ) РТ дата уплаты части реструктурируемой задолженности в соответствии с графиком реструктуризации дата ( ЧЧ.ММ.ГГГГ ) ПБ дата завершения процедуры, применяемой в деле о банкротстве дата ( ЧЧ.ММ.ГГГГ ) ПР дата завершения приостановления взыскания дата ( ЧЧ.ММ.ГГГГ ) ИН дата уплаты части инвестиционного налогового кредита. дата ( ЧЧ.ММ.ГГГГ ) ТЛ дата уплаты дата ( ЧЧ.ММ.ГГГГ ) ЗТ дата уплаты дата ( ЧЧ.ММ.ГГГГ ) АП — 0 АР — 0

В случае досрочной уплаты налогового платежа в показателе налогового периода указывается первый предстоящий налоговый период, за который производится уплата налога (сбора).

Поле 108. Показатель номера документа

Поле «Показатель номера документа» содержит номер документа (без знака номера!), вид которого зависит от поля 106 «Основание платежа»:

Поле

106 Назначение поля 108 ТП 0 ЗД 0 ТР номер требования налогового органа об уплате налогов (сборов) РС номер решения о рассрочке ОТ номер решения об отсрочке РТ номер решения о реструктуризации ПБ номер дела или материала, рассмотренного арбитражным судом ПР номер решения о приостановлении взыскания АП номер акта проверки АР номер исполнительного документа и возбужденного на основании его исполнительного производства ИН номер решения о предоставлении инвестиционного налогового кредита; ТЛ номер определения арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении погасить требования к должнику. ЗТ 0

При составлении распоряжения о переводе денежных средств в уплату налоговых платежей плательщика — физического лица — клиента банка (владельца счета) на основании налоговой декларации (расчета) в поле указывается ноль (« 0 »).

Знак «№» в поле не пишется. Поле может также содержать значение «0», если соответствующий показатель неприменим к платежу данного типа.

Поле 109. Показатель даты документа

Поле «Показатель даты документа» содержит дату документа (в формате « ЧЧ.ММ.ГГГГ »), указанного в поле 108 «Показатель номера документа»:

Поле

106 Назначение поля 109 ТП дата подписания декларации налогоплательщиком ЗД 0 ТР дата требования налогового органа об уплате налогов (сборов) РС дата решения о рассрочке ОТ дата решения об отсрочке РТ дата решения о реструктуризации ПБ дата принятия арбитражным судом решения о введении процедуры банкротства ПР дата решения о приостановлении взыскания АП дата акта проверки АР дата вынесения исполнительного документа и возбужденного на его основании исполнительного производства. ИН дата решения о предоставлении инвестиционного налогового кредита ТЛ дата определения арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении погасить требования к должнику ЗТ 0

При заполнении налогоплательщиком — физическим лицом — клиентом банка (владельцем счета) расчетного документа на уплату налоговых платежей на основании налоговой декларации, в поле 109 указывается дата представления данной декларации в налоговый орган, либо при отправке налоговой декларации по почте дата отправки почтового отправления.

Поле может также содержать значение « 0 », если соответствующий показатель неприменим к платежу данного типа.

Поле 22. Код (УИН)

Уникальный идентификатор начисления. Состоит из 20 или 25 знаков. В случае отсутствия УИН ставится 0.

Поле «Назначение платежа»

В реквизите «Назначение платежа» распоряжения о переводе денежных средств указывается дополнительная информация, необходимая для идентификации назначения платежа. В некоторых случаях эта информация строго регламентирована, например, при оплате налогов за другое лицо.