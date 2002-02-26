Зарплаты бухгалтеров в крупных городах. Итоги года

Уровень заработной платы специалистов постоянно меняется, зависит от должности, а также от некоторых других критериев. Выше он в крупных городах. Самые высокие зарплаты в Москве.

В 2017 году главные бухгалтеры здесь получали в среднем 130 тыс. рублей. В Санкт-Петербурге средняя зарплата на этой же должности – 122 тыс. рублей. Специалист, который занимается основными средствами, кассовыми операциями, может рассчитывать на 75 тыс. рублей в Москве и 60 тыс. рублей в Питере.

Средняя заработная плата рядового бухгалтера в 2017 году менялась таким образом:

декабрь 2016 г – 39 тыс. рублей;

январь 2017 г – 40 тыс. рублей;

февраль 2017 г – 40 тыс. рублей;

март 2017 г – 40 тыс. рублей;

апрель 2017 г – 41 тыс. рублей;

май 2017 г – 41,5 тыс. рублей;

июнь 2017 г – 42 тыс. рублей;

июль 2017 г – 43 тыс. рублей;

август 2017 г – 44 тыс. рублей;

сентябрь 2017 г – 42,5 тыс. рублей;

октябрь 2017 г – 42,5 тыс. рублей.

Специалисты, которые специализируются на начислении заработной платы, зарабатывают в диапазоне 68-84 тыс. рублей в Москве.

Труд работника на этой же должности в Петербурге оплачивается в пределах 52-69 тыс. рублей.

Зарплата бухгалтера в крупных городах

Традиционно, самые высокие заработные платы у бухгалтеров столицы. Ненамного отстаёт Санкт-Петербург.

Ниже оценивается труд специалистов в других крупных городах.

В Казани зарплата главного бухгалтера находится в пределах 33,6-61 тыс. рублей.

В Нижнем Новгороде максимальная цифра – 66,4 тыс. рублей.

В Самаре оклад главного бухгалтера – от 33,3 до 62,7 тыс. рублей.

Труд специалистов, которые занимаются начислением заработной платы, работают с основными средствами, оплачивается на уровне – 24-61 тыс. рублей в зависимости от местонахождения и престижности компании.

По сравнению с докризисным периодом уровень оплаты труда бухгалтеров существенно не изменился.

От чего зависит уровень заработной платы

Нельзя точно сказать, сколько получают бухгалтера в России. Заработная плата этих специалистов зависит от разных критериев.

Сегодня открытые вакансии есть не только в компаниях, которые занимаются привычными видами деятельности. Устроиться на работу можно в консалтинговой фирме, которая специализируется на предоставлении бухгалтерских услуг на разовом или на постоянном основании, что очень выгодно для собственников малого и среднего бизнеса, которые не могут себе позволить или не считают целесообразным содержать штатного бухгалтера.

Зарплата бухгалтера зависит от:

региона проживания работника;

престижности предприятия;

количества персонала;

сферы деятельности компании;

уровня развития фирмы;

профессиональных качеств сотрудника;

опыта работы в этой сфере.

Профессия бухгалтера привлекательна и престижна, что связано с большим спросом на специалистов этой квалификации. Хорошая заработная плата, перспектива карьерного роста, возможность личностного развития, подработки на дому – это далеко не все преимущества занятости.

Работа бухгалтера связана также с определёнными трудностями и рисками. Справиться с обязанностями может только высококвалифицированный специалист, который ознакомлен со всеми нюансами законодательства.

Претендент на эту должность должен обладать такими качествами: стрессоустойчивость, физическая и умственная выносливость. Он несёт материальную и криминальную ответственность за ошибки и недочёты, допущенные при составлении отчётов, поэтому бухгалтеру нужно быть предельно внимательным. Специалисты, которые постоянно развиваются, могут не только повысить свою профессиональную стоимость, но и открыть собственное дело.