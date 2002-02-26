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Зарплаты бухгалтеров в крупных городах. Итоги года

Уровень заработной платы специалистов постоянно меняется, зависит от должности, а также от некоторых других критериев. Выше он в крупных городах. Самые высокие зарплаты в Москве.

В 2017 году главные бухгалтеры здесь получали в среднем 130 тыс. рублей. В Санкт-Петербурге средняя зарплата на этой же должности – 122 тыс. рублей. Специалист, который занимается основными средствами, кассовыми операциями, может рассчитывать на 75 тыс. рублей в Москве и 60 тыс. рублей в Питере.

Средняя заработная плата рядового бухгалтера в 2017 году менялась таким образом:

  • декабрь 2016 г – 39 тыс. рублей;
  • январь 2017 г – 40 тыс. рублей;
  • февраль 2017 г – 40 тыс. рублей;
  • март 2017 г – 40 тыс. рублей;
  • апрель 2017 г – 41 тыс. рублей;
  • май 2017 г – 41,5 тыс. рублей;
  • июнь 2017 г – 42 тыс. рублей;
  • июль 2017 г – 43 тыс. рублей;
  • август 2017 г – 44 тыс. рублей;
  • сентябрь 2017 г – 42,5 тыс. рублей;
  • октябрь 2017 г – 42,5 тыс. рублей.
Специалисты, которые специализируются на начислении заработной платы, зарабатывают в диапазоне 68-84 тыс. рублей в Москве.

Труд работника на этой же должности в Петербурге оплачивается в пределах 52-69 тыс. рублей.

Зарплата бухгалтера в крупных городах

Традиционно, самые высокие заработные платы у бухгалтеров столицы. Ненамного отстаёт Санкт-Петербург.

Ниже оценивается труд специалистов в других крупных городах.

  • В Казани зарплата главного бухгалтера находится в пределах 33,6-61 тыс. рублей.
  • В Нижнем Новгороде максимальная цифра – 66,4 тыс. рублей.
  • В Самаре оклад главного бухгалтера – от 33,3 до 62,7 тыс. рублей.
Труд специалистов, которые занимаются начислением заработной платы, работают с основными средствами, оплачивается на уровне – 24-61 тыс. рублей в зависимости от местонахождения и престижности компании.

По сравнению с докризисным периодом уровень оплаты труда бухгалтеров существенно не изменился.

От чего зависит уровень заработной платы

Нельзя точно сказать, сколько получают бухгалтера в России. Заработная плата этих специалистов зависит от разных критериев. 

Сегодня открытые вакансии есть не только в компаниях, которые занимаются привычными видами деятельности. Устроиться на работу можно в консалтинговой фирме, которая специализируется на предоставлении бухгалтерских услуг на разовом или на постоянном основании, что очень выгодно для собственников малого и среднего бизнеса, которые не могут себе позволить или не считают целесообразным содержать штатного бухгалтера.

Зарплата бухгалтера зависит от:

  • региона проживания работника;
  • престижности предприятия;
  • количества персонала;
  • сферы деятельности компании;
  • уровня развития фирмы;
  • профессиональных качеств сотрудника;
  • опыта работы в этой сфере.
Профессия бухгалтера привлекательна и престижна, что связано с большим спросом на специалистов этой квалификации. Хорошая заработная плата, перспектива карьерного роста, возможность личностного развития, подработки на дому – это далеко не все преимущества занятости.

Работа бухгалтера связана также с определёнными трудностями и рисками. Справиться с обязанностями может только высококвалифицированный специалист, который ознакомлен со всеми нюансами законодательства.

Претендент на эту должность должен обладать такими качествами: стрессоустойчивость, физическая и умственная выносливость. Он несёт материальную и криминальную ответственность за ошибки и недочёты, допущенные при составлении отчётов, поэтому бухгалтеру нужно быть предельно внимательным. Специалисты, которые постоянно развиваются, могут не только повысить свою профессиональную стоимость, но и открыть собственное дело. 

Стань экспертом
Марина Колосова

старший бухгалтер компании Гарант-Инвест, специально для сайта Hotwork

© ИА Клерк.Ру., аналитический отдел

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Мнения
 
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9 мнений
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Аноним
, Псков
Средняя зарплата, это как средняя температура по больнице, у одного жар, другой помер, а в среднем 36.6.
Вот не пойму для чего народ Дурачат этим чем то  "средним"?
Клерк
msneg

Аноним, Вы писали:

Средняя зарплата, это как средняя температура по больнице, у одного жар, другой помер, а в среднем 36.6.
Вот не пойму для чего народ Дурачат этим чем то  "средним"?

 Не согласна. Средняя зарплата по региону - да, фигня. Слесарь 10 тыщ, а директор завода 500. А когда говорим о конкретной профессии внутри региона, там зарплаты будут примерно одинаковые. Законы кадрового рынка.

Клерк
msneg

Аноним, Вы писали:

там зарплаты будут примерно одинаковые.

 Ну если только примерно.

А на кого их примерили?

 Отличная шутка! Ну, а если серьезно, Вы правда не согласны, что в регионе зарплаты по профессии сильно не отличаются? 

Клерк
Wirta
, Ростов-на-Дону
а если серьезно, Вы правда не согласны, что в регионе зарплаты по профессии сильно не отличаются? 

 Они почему-то сильно отличаются от тех зарплат, которые озвучивает статистика и налоговая... Нам, кстати, письмо пришло на днях, вызывают для объяснения, почему это у нас такие зарплаты низкие. 

Клерк
MissCherie
, Тольятти

Люблю я эти средние.. такое ощущение, что кроме средней арифметической больше ничего не знают..

Делали бы градацию (пример)

0 - 15 т.р. - 20%

15 - 30 - 60%

30 - 100 - 15%

более 100 - 5%

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