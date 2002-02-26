Зарплаты бухгалтеров в крупных городах. Итоги года

Уровень заработной платы специалистов постоянно меняется, зависит от должности, а также от некоторых других критериев. Выше он в крупных городах. Самые высокие зарплаты в Москве.
В 2017 году главные бухгалтеры здесь получали в среднем 130 тыс. рублей. В Санкт-Петербурге средняя зарплата на этой же должности – 122 тыс. рублей. Специалист, который занимается основными средствами, кассовыми операциями, может рассчитывать на 75 тыс. рублей в Москве и 60 тыс. рублей в Питере.
Средняя заработная плата рядового бухгалтера в 2017 году менялась таким образом:
- декабрь 2016 г – 39 тыс. рублей;
- январь 2017 г – 40 тыс. рублей;
- февраль 2017 г – 40 тыс. рублей;
- март 2017 г – 40 тыс. рублей;
- апрель 2017 г – 41 тыс. рублей;
- май 2017 г – 41,5 тыс. рублей;
- июнь 2017 г – 42 тыс. рублей;
- июль 2017 г – 43 тыс. рублей;
- август 2017 г – 44 тыс. рублей;
- сентябрь 2017 г – 42,5 тыс. рублей;
- октябрь 2017 г – 42,5 тыс. рублей.
Труд работника на этой же должности в Петербурге оплачивается в пределах 52-69 тыс. рублей.
Зарплата бухгалтера в крупных городахТрадиционно, самые высокие заработные платы у бухгалтеров столицы. Ненамного отстаёт Санкт-Петербург.
Ниже оценивается труд специалистов в других крупных городах.
- В Казани зарплата главного бухгалтера находится в пределах 33,6-61 тыс. рублей.
- В Нижнем Новгороде максимальная цифра – 66,4 тыс. рублей.
- В Самаре оклад главного бухгалтера – от 33,3 до 62,7 тыс. рублей.
По сравнению с докризисным периодом уровень оплаты труда бухгалтеров существенно не изменился.
От чего зависит уровень заработной платыНельзя точно сказать, сколько получают бухгалтера в России. Заработная плата этих специалистов зависит от разных критериев.
Сегодня открытые вакансии есть не только в компаниях, которые занимаются привычными видами деятельности. Устроиться на работу можно в консалтинговой фирме, которая специализируется на предоставлении бухгалтерских услуг на разовом или на постоянном основании, что очень выгодно для собственников малого и среднего бизнеса, которые не могут себе позволить или не считают целесообразным содержать штатного бухгалтера.
Зарплата бухгалтера зависит от:
- региона проживания работника;
- престижности предприятия;
- количества персонала;
- сферы деятельности компании;
- уровня развития фирмы;
- профессиональных качеств сотрудника;
- опыта работы в этой сфере.
Работа бухгалтера связана также с определёнными трудностями и рисками. Справиться с обязанностями может только высококвалифицированный специалист, который ознакомлен со всеми нюансами законодательства.
Претендент на эту должность должен обладать такими качествами: стрессоустойчивость, физическая и умственная выносливость. Он несёт материальную и криминальную ответственность за ошибки и недочёты, допущенные при составлении отчётов, поэтому бухгалтеру нужно быть предельно внимательным. Специалисты, которые постоянно развиваются, могут не только повысить свою профессиональную стоимость, но и открыть собственное дело.
Аноним, Вы писали:
Не согласна. Средняя зарплата по региону - да, фигня. Слесарь 10 тыщ, а директор завода 500. А когда говорим о конкретной профессии внутри региона, там зарплаты будут примерно одинаковые. Законы кадрового рынка.
Ну если только примерно.
А на кого их примерили?
Аноним, Вы писали:
Отличная шутка! Ну, а если серьезно, Вы правда не согласны, что в регионе зарплаты по профессии сильно не отличаются?
Они почему-то сильно отличаются от тех зарплат, которые озвучивает статистика и налоговая... Нам, кстати, письмо пришло на днях, вызывают для объяснения, почему это у нас такие зарплаты низкие.
Люблю я эти средние.. такое ощущение, что кроме средней арифметической больше ничего не знают..
Делали бы градацию (пример)
0 - 15 т.р. - 20%
15 - 30 - 60%
30 - 100 - 15%
более 100 - 5%