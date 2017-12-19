Учет и налоги по новогодним подаркам-2018

Приближаются новогодние праздники – время подарков. Большинство организаций вручают подарки своим сотрудникам, их детям. Важно правильно оформить передачу подарков и не ошибиться с налогообложением.

Документальное оформление выдачи подарков к Новому году

Основанием для выдачи подарков сотрудникам является приказ руководителя.

Напомним, что договор дарения в письменной форме должен быть обязательно заключен в случаях, когда:

дарителем является юридическое лицо и стоимость дара превышает 3000 рублей;

договор содержит обещание дарения в будущем (ст.574 ГК РФ).

Если стоимость подарка ниже 3000 рублей, то обязательств по заключению в письменном виде нет, но все же, чтоб избежать споров с налоговой инспекцией, лучше иметь письменной договор.

Иногда контролирующие органы приравнивают подарки к оплате за труд в натуральной форме и пытаются доначислить взносы.

Здесь в помощь придет арбитражная практика – Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 06.08.2015 г. №Ф08-4089/2015 по делу № А32-27379/2014, согласно которому стоимость подарков в облагаемую базу не включается.

Арбитражная практика в 2017 г. в рамках 34 главы НК РФ «Страховые взносы» еще не сложилась.

Бухгалтерский учет

В бухгалтерском учете товары, предназначенные для подарков работникам, отражаются бухгалтерскими проводками:

Дт 10 (41) Кт 60 – приняты к учету новогодние подарки;

Дт 19 Кт 60 – учтен «входной» НДС;

Дт 68 Кт 19 – НДС принят к вычету;

При передаче подарка работнику в связи с празднованием Нового года:

Дт 91 Кт 10 (41) – подарки учтены в расходах;

Дт 91 Кт 68 – начислен НДС на стоимость подарка;

Дт 70 Кт 68 – удержан НДФЛ, при превышении стоимости подарка 4000 руб.

Налог на прибыль

Подарки к Новому году не являются вознаграждением за трудовые достижения. Пункт 16 ст. 270 НК РФ гласит, что безвозмездная передача имущества относится к расходам, не учитываемым при налогообложении.

НДС

Подарок – это безвозмездная передача. Согласно п.1 ст.146 НК РФ передача права собственности на товары на безвозмездной основе признается реализацией товаров.

Соответственно, стоимость подарков должна облагаться НДС.

«Входной» НДС по приобретенным товаром организация может принять к вычету (письмо Минфина России от 18.08.2017 г. № 03-07-11/53088).

Организации, применяющие УСН, при передаче подарков сотрудникам НДС не начисляют.

Аккуратно надо быть плательщикам ЕНВД. Согласно п. 1 и п.2 ст.346.26 НК РФ, выдача подарков не относится к предпринимательской деятельности, облагаемой ЕНВД.

Таким образом, организация, применяющая ЕНВД, на стоимость подарков, переданных сотрудникам к Новому году, должна начислить НДС (подп.1 п.1 ст.146 НК РФ).

Упрощенка

Перечень расходов при УСН закрытый. В п.1 ст.346.16 НК РФ безвозмездная передача имущества не упомянута, таким образом стоимость подарков в расходы не принимается.

НДФЛ

Если сумма подарков, переданная сотрудникам в течение календарного года, не превышает 4000 рублей, то НДФЛ удерживать не надо (п.28 ст.217 НК РФ). Налог следует доплатить только с разницы, превышающей 4000 рублей.

Страховые взносы

Согласно п.4 ст.420 НК, не признаются объектом обложения страховыми взносами выплаты и иные вознаграждения в рамках гражданско-правовых договоров, предметом которых является переход права собственности или иных вещных прав на имущество.

Минфин давал разъяснения по вопросу уплаты страховых взносов в письме от 20.01.2017 г. № 03-15-06/2437: «в случае передачи подарков работнику по договору дарения в письменной форме у организации объекта обложения страховыми взносами на основании пункта 4 статьи 420 Кодекса не возникает».

Взносы на травматизм на стоимость подарков не начисляют, так как подарки не связаны с оплатой труда.