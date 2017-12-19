Революция на «Клерке». Что с нашими рассылками?

Мы все никак не успокоимся, и кроме нового дизайна, решили изменить наши рассылки. Рассказываем, почему мы это сделали, и что это совсем не издевательство над бухгалтерами. А наоборот.

Все это для того, чтобы вы не пропустили важные новости про налоги и учет.

Многие переживают из-за перемен с рассылками: пишут комментарии и даже звонят в редакцию.

Рассказываем подробно, как не остаться без лучших бухгалтерских рассылок.

Зачем мы все это делаем?

Мы разделили старую рассылку на две: «Утренний бухгалтер» и «Ночной бухгалтер».

Чтобы вам было удобнее:

выбирать формат: читать про все или только про главное;

выбирать время: утром или в конце рабочего дня.

И еще мы «перевезли» рассылку на современный сервис SendSay. Он не косячит: рассылки приходят вовремя, не дублируются, и спокойно, при желании, можно отписаться.

Про все: «Утренний бухгалтер»

Ламповая рассылка «Клерка», радующая бухгалтеров России уже 16 лет. В этой ежедневной рассылке — все материалы, опубликованные на «Клерке» за день. Для того, чтобы подписаться, введите свой емайл в это поле:

Прошедшие выпуски рассылки мы бережно храним в архиве рассылки.

Про главное: «Ночной бухгалтер»

Это самое важное за день, отобранное главредом.

Такая ультрасовременная рассылка обязательна для ежедневного вечернего чтения настоящим бухгалтерам.

Мы даже написали Шесть причин, зачем вам нужно подписаться на «Ночного бухгалтера».

Архив рассылке вы можете посмотреть вот здесь: #НБ 👺

А если вам не приходит рассылка?

Подпишитесь снова, если вам не приходит ни одна из наших рассылок.

Выбрали нужный вам формат (Утренний или Ночной) и вписывайте свои емейлы в формах выше.

Многие подписываются сразу на две рассылки. Тогда точно ничего не пропустите.

Надоели рассылки?

Тогда отпишитесь. Без проблем. У нас нет крепостного права.

В каждом выпуске наших рассылок есть кнопка для того, чтобы отписаться.